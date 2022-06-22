新华社联合国6月21日电 中国常驻联合国副代表戴兵21日在安理会乌克兰问题公开会上发言，指出国际社会对抗情绪无助于乌克兰危机的妥善解决。

戴兵说，正如联合国秘书长古特雷斯在打击仇恨言论国际日致辞中所说，仇恨言论煽动暴力，破坏多样性和社会凝聚力，威胁到人类共同价值观和原则。国与国之间的仇恨言论同样会毒化国际政治气候，影响世界和平稳定。一段时间以来，围绕乌克兰冲突，国际社会充斥着对抗情绪，联合国各项工作受到严重干扰，安理会的权威和有效性遭到质疑。这样的政治氛围无助于乌克兰危机的妥善解决，还可能导致国际治理机制失灵，将世界带向更大的分裂和动荡，不符合任何一方的利益。

戴兵说，社交媒体绝不能成为散播仇恨、煽动暴力的无序空间。个别社交平台基于政治目的改变政策，允许针对一方的仇恨言论，这种做法十分危险。要加强对社交平台的政府监管，不能放任自流。

戴兵说，输送更多致命性武器只会助长敌对情绪，加剧冲突烈度，引发更大范围的人道危机，让普通民众付出更多生命代价。冲突长期化、扩大化将会带来更大的安全风险和外溢效应，任何一方都不可能从中受益。国际社会应当共同致力于降温灭火、维稳劝和，为当事方早日恢复谈判、实现停火止战创造条件。中方奉劝个别国家，不要为了自身地缘政治私利，继续火上浇油，更不要强迫他国选边站队，加剧国际社会的分裂对抗。人类命运与共，安全不可分割。冷战思维、霸权逻辑、集团政治早已过时。必须以对话取代对抗，以协商取代胁迫，以结伴取代结盟，以共赢取代零和。安理会尤其要肩负责任，管控分歧，做劝和促谈、斡旋调解的积极力量。

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