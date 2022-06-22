□ 高 乔

近日，美国宣布将向乌克兰提供价值10亿美元的额外安全援助和2.25亿美元的额外人道主义援助。这是美国一次性向乌克兰提供的最大一笔军事援助。与此同时，北约国家及其盟友承诺提供新的武器和军事系统。美西方援助乌克兰的武器数量有增无减、火力不断提升，但这些武器究竟去向何方？这个问题，恐怕美西方也给不出一个靠谱答案。

“在冲突迷雾的笼罩下，援乌的武器就像掉进了一个巨大‘黑洞’。”美国有线电视新闻网刊发题为“送往乌克兰的武器流向了哪里——美国并不知道”的文章称，由于无法有效监控，部分援乌武器很可能掉进“黑洞”，落入不法分子之手，给地区安全带来巨大隐患。欧洲刑警组织总干事凯瑟琳·德博勒也曾表示，俄罗斯与乌克兰的冲突结束后，那些西方输送给乌克兰的武器可能落入犯罪团伙手中，继而流向欧洲大陆其他国家。在乌克兰从事调查报道的美国独立记者约翰·杜根透露，监控这些武器的流通几乎是不可能的，部分武器已在“暗网”中被低价售卖，一些人拿着这些武器在黑市上卖给恐怖组织。

长期以来，美国在“援助”他国时，奉行本国利益至上，只为本国军工复合体的“钱包”着想，置他国安全和发展于不顾，向来是只管送枪，不顾后果。在叙利亚和阿富汗战争期间，美国提供的武器就大量流入恐怖组织等武装手中。美国智库欧亚中心执行副主席厄尔·拉斯穆森近日表示，美国在伊拉克“损失”的武器总额达上万亿美元。

如今，规模庞大、杀伤力不断升级的武器装备源源不断地涌入乌克兰，却难以追踪，有的去向不明，甚至有可能流入恐怖组织之手。这一现象却被美政客“选择性忽略”，到底是什么原因？剖析美国在俄乌冲突中的战略意图，就不难找到答案。

俄乌冲突发生以来，美国的“如意算盘”就是最大限度打击战略对手俄罗斯，将战争造成的难民潮与能源危机留在欧洲，增加欧洲对美国的战略依附。从俄乌冲突爆发前不停煽风点火，到冲突发生后不断升级对俄制裁火上浇油；从通过百亿美元规模的援乌法案，到撺掇欧洲盟友不断向乌克兰提供军事援助，美国就是企图以一场“永无止境的战争”来巩固其霸权。俄乌冲突发生以来，欧洲国家陷入安全威胁、经济滞胀、能源紧缺和难民危机等多重现实困境，美国都是一副隔岸观火的姿势，更何况一直隐秘在灰色地带的武器扩散问题。

受到巨大冲击的欧洲国家，是时候看清美国为维护霸权不惜牺牲欧洲的真实面目了。英国前议员乔治·加洛韦警示：“正如美国准备好让乌克兰战斗到最后一滴血，最终，它也准备好让欧洲流尽最后一滴血”。如果任由大量武器扩散，可能给整个欧洲带来巨大的安全隐患，最终“反噬”武器来源国——尤其是为援乌武器埋单的欧洲国家。

(责编：胡永秋、白宇)