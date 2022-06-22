本报记者 李嘉宝

图为位于上海世博园区的新开发银行总部大楼。（2020年12月17日摄）。

新华社记者 方喆摄

中国现代国际关系研究院金砖暨G20研究中心主任 吴洪英

北京师范大学金砖国家合作研究中心主任 王 磊

复旦大学发展研究院金砖国家研究中心主任 沈 逸

2017年，金砖国家领导人第九次会晤在中国福建厦门举行。中国作为金砖国家轮值主席国，首次提出“金砖+”合作模式，在全球范围内邀请具有代表性的新兴市场国家和发展中国家出席对话会。2022年，金砖国家轮值主席国的接力棒又一次交到中国手中。即将举行的金砖国家领导人第十四次会晤，被视为金砖“中国年”的高潮，受到国际社会的高度关注和期待。

5年来，“金砖+”合作取得了哪些重要进展？有哪些重要意义？“金砖+”是在什么样的国际背景下展开的？中国在其中发挥了哪些引领作用？围绕这些问题，本报记者对话三位相关领域国际问题专家，进行解读分析。

“金砖+”合作是在什么样的国际背景下开展的？

2017年金砖国家领导人厦门会晤期间，中国提出“金砖+”合作模式，并首次确立新兴市场国家与发展中国家对话会这一形式。金砖国家扩员进程及“金砖+”合作一直备受发展中国家期待。独立新闻网站“对话中国”日前刊文称，全球治理体系当前呈现碎片化状态，金砖国家作为一股有力的全球力量，将进一步发展壮大。

王磊：经过16年的发展，金砖国家间合作已经打下良好基础，取得扎实成果。除金砖五国外，国际舞台上还活跃着一批具有代表性的新兴经济体。以“金砖+”合作模式团结广大发展中国家、为金砖机制探索新的发展空间，成为金砖国家的现实需要。

2017年之前，金砖国家同地区组织及国家领导人对话会已经积累了一些成熟经验，“金砖+”合作机制进行了有益探索。例如：2013年南非德班会晤邀请非洲国家领导人参与对话；2014年巴西福塔莱萨会晤邀请南美洲国家领导人参与对话；2015年俄罗斯乌法会晤期间，举行了上合组织和金砖国家跨区域峰会；2016年印度果阿会晤期间，举行了金砖国家领导人同“环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议”成员国领导人对话会。

“金砖+”概念的提出、“金砖＋”合作的深化，都离不开中国的积极倡导和大力推动。中国积极参与全球治理体系变革，倡导新型多边合作，推动国际政治经济体系朝着更健康、均衡、可持续方向发展，这种意愿和能力受到国际社会的高度认可。

吴洪英：“金砖+”合作开展的背景主要有以下几方面：第一，新兴经济体群体性崛起是时代趋势，“金砖+”顺应了这种趋势，也是这一趋势的重要体现。第二，基于和平与发展的时代主题，团结合作、互利共赢是广大新兴市场国家和发展中国家的共同选择，“金砖+”不仅为金砖国家扩大“朋友圈”提供了路径，还为金砖国家之外的其他发展中国家参与全球治理提供了选择。第三，“金砖+”是弘扬开放包容、合作共赢的金砖精神的必然要求。在这一精神引领下的金砖机制，是一种开放包容而非封闭偏狭的机制，因而能欢迎不同文明、不同制度、不同发展道路的国家加入。第四，“金砖+”作为一种发展中国家对话合作的模式，能够为金砖机制增加新活力，使金砖合作代表性更强、发展更为长远。

沈逸：“金砖+”是一种创新的国际合作形式，在金砖国家推动扩员进程的讨论中应运而生。一方面，“金砖+”拓展了金砖机制的影响，让更多新兴市场国家和发展中国家分享“金砖”带来的机遇；另一方面，“金砖+”与同盟截然不同，它保持着弹性和灵活性，能够推动各方以一种舒适的方式参与国际合作，是一种务实安排。

当前形势下，全球化仍是历史潮流，迫切需要获得新的发展动力。由单一国家或国家集团主导全球化以维护自身霸权的机制行不通了，各国需要一种新合作方式为全球化作出贡献。从这个意义上说，“金砖+”顺应了历史潮流，给出了一个富有政治智慧的答案。

5年来，“金砖+”合作取得了哪些进展？

自2017年金砖国家领导人厦门会晤首次提出“金砖+”合作模式以来，“金砖+”合作不断拓展其广度和深度。柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平日前在接受媒体采访时指出，“金砖+”体现了多边主义和多元文化的真正精神，将进一步推动发展中国家向共同愿景迈进。

王磊：5年来，“金砖+”概念的内涵和外延都得到进一步的丰富和完善。从内涵上看，“金砖+”机制展现了开放包容、合作共赢的“金砖”精神，始终代表广大新兴市场国家和发展中国家的利益；在“金砖+”机制中，不仅有地区大国，还有中小国家，“金砖+”合作不以国家实力大小为标准，而是充分考虑一个国家的代表性、致力于解决广大发展中国家在全球治理舞台有效话语权和表达渠道不足的问题；“金砖+”机制还为金砖国家扩员进程进行了前期探索，打下了良好基础。

从外延上看，5年来，“金砖+”合作范围及领域日益拓展。一方面，参加“金砖+”的国家已经突破地区层面，向全球拓展，成为金砖国家联系全世界新兴市场国家和发展中国家的重要机制。2021年，金砖机制下的新开发银行接纳了孟加拉国、埃及、阿联酋和乌拉圭4个新成员。另一方面，“金砖+”合作领域也在扩大，不仅包含经贸和政治，还包括人文交流。

5年来，“金砖+”合作始终聚焦发展主题，推动落实联合国2030年可持续发展目标，共促全球发展，同时团结广大发展中国家和新兴市场国家，成为推动国际金融秩序稳健、可持续变革的积极力量。在单边主义、保护主义、排他主义抬头的背景下，“金砖+”合作坚定捍卫全球化，践行真正多边主义，并顺应历史潮流，把握数字经济、绿色经济、信息技术等新工业革命领域的发展机遇，推动新一轮产业变革。

吴洪英：“金砖+”不仅惠及发展中国家，也惠及全世界，成就可圈可点：一是金砖“朋友圈”不断扩大，越来越多国家表现出合作兴趣。从2013年南非德班会晤至今，金砖合作不仅吸引了地区国家参与，还吸引了一些区域性国际组织加入对话，逐渐构筑了一个广泛的全球伙伴关系网。二是“金砖+”合作包含政治安全、经济金融、人文交流三大支柱，多轮驱动作用日益明显，合作领域覆盖传统安全和非传统安全、政治、经济、能源、科技、网络、公共卫生等多方面。三是“金砖+”合作模式的内容不断丰富，涵盖部长级对话、智库合作等多层级，务实合作成效显著。

沈逸：5年来，“金砖+”合作聚焦发展议题，进一步拓展了开放包容、合作共赢的金砖精神，在政治安全、经济贸易、人文交流、公共卫生等多领域建立起相应的合作机制，在全球范围内推动新兴市场国家和发展中国家参与全球竞争、分享发展机遇，得到发展中国家高度认可。从这个意义上说，“金砖+”承担着发展中国家对推动国际秩序变革的期待，开辟出一条互利共赢、合作发展的多边主义新路。

当前国际形势下，开展“金砖+”合作有哪些积极意义？

一直以来，广大发展中国家对金砖国家拓展和深化“金砖+”合作、坚持多边主义高度期待。厄瓜多尔拉丁美洲通讯社日前刊文认为，金砖国家倡导的多边主义建立在相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系之上，而非战争或是干预。希望多边倡议在支持拉美国家走向独立、和平和多边主义的道路上发挥关键作用。

王磊：当前，百年变局与世纪疫情交织叠加，世界经济脆弱复苏，国际格局分化动荡，给广大发展中国家带来了挑战。“金砖+”合作的意义进一步凸显。

“金砖+”有利于加强发展中国家的团结合作，为应对全球变局凝聚合力，推动国际体系朝着更加公平公正的方向发展。在个别大国秉持地缘政治零和博弈思维、大搞霸权主义和单边主义的当下，“金砖+”合作展示了何为真正的多边主义，即世界上的事应该由大家商量着办，不能由某个国家或几个国家组成的“小集团”来决定。

当前，在多重风险叠加冲击之下，联合国2030年可持续发展目标达成的难度增大。“金砖+”承担着推动全球发展的重要使命，展示了新兴市场国家和发展中国家捍卫和平与发展的时代主题、捍卫以联合国为核心的国际体系的责任担当，为动荡变革中的世界注入稳定性和正能量。

吴洪英：在当前形势下，“金砖+”合作彰显韧性，在多个重大国际议题上展现作为担当。

在抗疫方面，金砖国家领导人会晤、部长级会议等多层级对话多次聚焦抗疫合作，助力国际社会尤其是发展中国家战胜疫情。今年3月，金砖国家疫苗研发中心在线启动，并倡议将疫苗作为全球公共产品公平合理分配，保障疫苗在发展中国家的可及性与可担负性等。在地缘政治冲突议题上，金砖国家等多数发展中国家拒绝“选边站队”，主张劝和促谈，反对无差别施加极限制裁。在推动世界经济复苏上，“金砖+”所涵盖的新兴市场国家和发展中国家，是全球经济中最活跃的板块，对世界经济贡献度不断上升。

下一步，“金砖+”合作应不忘发展这一初心，推动以下八大领域的务实合作：抗疫、经贸、投资、能源、粮食安全、数字经济、网络安全、全球治理。同时，“金砖+”合作应坚持真正的多边主义，在维护联合国权威和地位的基础上推动合作对话，推进国际秩序朝着更公正合理的方向发展。这既是金砖国家的共识，也是未来继续努力的方向。

沈逸：从全球经济体系变革的角度来看，“金砖+”合作意义重大。新兴市场国家和发展中国家依托“金砖+”合作带来的机遇，提升在世界经济中的分量，同时促进内部经济结构优化，进而推动世界市场秩序的演变。这对解决发达国家与发展中国家之间经济发展不均衡、经济地位不平等的问题有着积极意义。

中国在“金砖+”合作中发挥着怎样的引领作用？

5年前，中国提出“金砖+”合作模式，得到各方积极支持和热烈响应，提升了“金砖”价值。今年，中国提议启动金砖国家扩员进程，不久前举行的金砖国家外长会晤就支持推进扩员进程达成一致。俄罗斯亚太地区研究中心主任、俄中友好协会副主席谢尔盖·萨纳科耶夫表示，金砖国家奉行开放包容的合作理念，正吸引越来越多的国家参与。

王磊：中国首先提出“金砖+”合作模式，推动“金砖+”成为一个全球性的、能够代表广大发展中国家和新兴市场国家利益的合作机制。作为多边主义的践行者和捍卫者，中国还推动“金砖+”秉持协商一致和公正平等的原则开展合作，将“金砖+”合作与西方的“封闭俱乐部”“排他小圈子”区别开来，展现了中国的大国担当。

作为世界上最大的发展中国家，中国推动“金砖+”合作重点紧扣全球发展议题。同时，中国还推动“金砖+”机制不断探索新的合作模式。今年5月，中国作为金砖国家轮值主席国，首次举办外长级“金砖+”对话活动，进一步丰富提升了“金砖”价值。

吴洪英：中国在“金砖+”合作中起着关键的引领作用。一方面，中国担任金砖国家轮值主席国期间正式提出“金砖+”合作模式，此后又积极协同其他金砖国家，推动“金砖+”对话合作持续向前迈进；另一方面，中国推动“金砖+”合作领域扩大，逐步建立起全球伙伴关系网络，不断提升“金砖+”合作的魅力和吸引力。今年，中国又一次担任金砖国家轮值主席国，已经组织几十场各层级、各领域对话合作活动。相信在中国及有关各方的努力下，“金砖+”合作将迈向更高水平，金砖合作将提速增值，“金砖”成色将更亮。

沈逸：中国为“金砖+”合作贡献了中国智慧、中国方案和中国机遇。一方面，中国特色大国外交一贯主张和平共处、互相尊重、互利共赢，主张践行共商共建共享的全球治理观。中国积极推动“金砖+”合作以一种开放包容的形式开展，不强加于人，不搞非此即彼，各方在寻找利益最大公约数的基础上开展平等合作。另一方面，中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不断扩大高水平对外开放，与世界各国尤其是发展中国家及新兴市场国家分享发展机遇，回应其发展诉求，有利于推动国际经济秩序实现良性变革。

(责编：胡永秋、白宇)