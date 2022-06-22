新华社安卡拉6月21日电（记者熊思浩）土耳其新闻电视台21日报道，由联合国推动的有关在黑海开辟乌克兰粮食出口走廊的四方会谈将于下周在土耳其最大城市伊斯坦布尔举行，土耳其、俄罗斯、乌克兰、联合国将派代表参加。

报道援引多名接近土耳其总统府消息人士的话说，土耳其总统埃尔多安、联合国秘书长古特雷斯将出席四方会谈。

报道说，土耳其本周将派一个军事代表团前往俄罗斯，与俄方讨论有关在黑海开辟乌克兰粮食出口走廊的具体方案。预计这条粮食出口走廊将在一个月内投入运行。如果一切顺利，预计乌克兰未来6到8个月内将能出口3000万吨到3500万吨粮食。

乌克兰是粮食出口大国，乌克兰危机引发对全球市场粮食供应不足的忧虑。本月以来，联合国就乌克兰粮食出口与土耳其和俄罗斯进行了一系列磋商。土外长恰武什奥卢最近提出，可以在不清除水雷的情况下，根据标出的水雷位置绕开水雷，为乌克兰敖德萨等黑海港口设立安全航道。埃尔多安20日与古特雷斯通电话讨论乌克兰粮食出口问题。

在俄罗斯开展特别军事行动前，乌克兰粮食出口主要通过黑海各港口外运。因为港口目前已经停运，所有粮食都无法运出。乌克兰方面指认俄方封锁乌方港口，阻止乌粮食出口。俄方否认干扰乌方出口，指认乌方在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。俄总统普京本月3日表示，国际粮食短缺问题早在俄开展特别军事行动前就已经出现，西方对俄制裁只会使国际粮食和化肥供应的情况继续恶化。

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