新华社北京6月21日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部21日召见欧盟驻俄罗斯外交使团代表，对立陶宛铁路“禁运令”提出抗议，要求立即恢复加里宁格勒过境货物运输，否则俄方将采取报复措施。同一天，据乌克兰国家通讯社报道，过去两周，俄军对哈尔科夫州的袭击频率大幅增加。乌总统泽连斯基20日表示，俄军正在积聚力量并试图重新向哈尔科夫市发起攻击。

——关于立陶宛禁止经立境内铁路向俄飞地加里宁格勒州转运货物，俄外交部21日召见欧盟驻俄罗斯外交使团代表，对立陶宛铁路“禁运令”提出抗议，认为此举违反了欧盟相关法律和政治义务并导致紧张局势升级。俄方要求立即恢复加里宁格勒过境货物运输，否则将采取报复措施。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当天说，立陶宛必须意识到此举后果的严重性。她强调，立方表现咄咄逼人，是公开的敌对行为，必然会引起俄方反应。

——据乌通社21日报道，过去两周，俄军对哈尔科夫州的袭击频率大幅增加。过去几天，袭击已导致3人死亡、7人受伤。乌总统泽连斯基20日在讲话中说，俄军正在积聚力量并试图重新向哈尔科夫市发起攻击。

——俄罗斯国防部21日发布通告说，俄军20日挫败乌军对蛇岛的进攻，乌军转而用无人机攻击俄方在黑海西北部海域的天然气生产基础设施，两座钻井平台被乌方击中，给黑海相关海域带来引发生态灾难的风险。此外，俄军在蛇岛地区空域还发现一架美国空军RQ-4“全球鹰”高空无人侦察机。

——据俄新社21日报道，来自克里米亚地区的俄国家杜马（议会下院）议员舍列梅特说：“我们将尽最大努力修复遭乌军袭击受损的‘黑海油气’公司钻井平台，使其重新投入使用，并将采取系列措施确保民用基础设施免受进一步威胁。”此前，据克里米亚地方官员20日在社交媒体发布的消息，隶属于克里米亚方面的“黑海油气”公司3座钻井平台当天遭乌军袭击，造成3人受伤、7人失踪。

——据乌通社21日报道，乌国防部发言人莫图济亚尼克表示，目前没有迹象表明俄军准备从白俄罗斯境内再次对乌发动进攻，但这种威胁仍存在，乌军将保持警惕。

——据乌通社21日援引卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代的话报道，俄军持续进攻利西昌斯克市，北顿涅茨克市工业区的激烈战斗也在继续。（参与记者：刘恺、李铭、李东旭）

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