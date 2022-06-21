人民网堪培拉6月21日电 （记者陈效卫）20日，中国驻澳大利亚大使肖千在线出席第十五届“汉语桥”世界中学生中文比赛澳大利亚全国赛开幕式并发表致辞。来自全澳各地的15名中学生代表，经过层层竞赛入围全国赛。

肖千首先向通过初赛选拔入围本次决赛的15名优秀中学生选手表示赞赏和祝贺，并向各位评委老师和大赛组委会的辛苦付出表示衷心感谢。肖千指出，今年是中澳建交50周年。回顾过去，中澳两国在教育合作和人文交流方面互学互鉴、相得益彰，谱写出很多友好动人的故事。50年来，中国始终从战略高度和长远角度看待和发展中澳关系，致力于同澳各方开展互利共赢的友好交流合作，这一政策过去和现在都没有改变。

肖千强调，国之交在于民相亲，中澳青少年一代的相互理解和友谊是两国关系向好发展的基础组成。“汉语桥”中文比赛为全世界学习中文的青少年提供了一个展示中文能力、提升中文水平的机会和平台，有效促进和加深了比赛选手对中国语言和中华文化的理解，也大大激发了更多青少年学习中文、了解中华文化的热情。

肖千勉励广大澳青年“追梦中文，不负韶华”（Fly High with Chinese），努力学好中文，争当中澳交流的友好使者；希望中澳两国青少年继续在这座联通世界的“汉语桥”上，传承友谊，互通心灵，为中澳友好事业作出更大的贡献。

据统计，澳大利亚现有近20万人学习中文。近20年来，澳大利亚约有4000名学习中文和热爱中华文化的青少年积极参加“汉语桥”中文比赛并取得了优异的成绩。还有1200多名澳大利亚中小学生通过参加“汉语桥”夏令营或冬令营前往中国参观访问和游学。

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