突尼斯东方知识书店活动现场嘉宾合影。主办方供图

人民网开罗6月21日电 （记者黄培昭）突尼斯“中国文学读者俱乐部”日前在突尼斯东方知识书店正式揭幕，随后成功举办了俱乐部的首场活动：《因为爸爸》——少年成长小说沙龙。参加俱乐部活动的嘉宾有中国儿童文学作家韩青辰，《因为爸爸》阿语译者、突尼斯迦太基大学高等语言学院东方语言系主任哈利德，突尼斯迦太基大学孔子学院院长丁杨，突尼斯作家、诗人Fathi Nasri教授，迦太基大学孔子学院中国教师茹昕和车佳宁等，还有对中国语言、文化感兴趣的各界人士以及当地作家、记者、教师、大学生等40多人参加此次活动。

活动由突尼斯东方知识出版公司国际合作部主任芙蓉女士主持。暖场视频播放后，她首先欢迎各位嘉宾的到来，介绍了成立突尼斯“中国文学读者俱乐部”的缘起和初衷，并感谢活动主办方中国作家协会和长期合作伙伴中国图书进出口（集团）有限公司以及《因为爸爸》中文版出版方江苏凤凰少年儿童出版社的支持。

韩青辰作为主讲嘉宾在线发言，她分享了自己的儿童文学创作经历和《因为爸爸》的创作背景。该书是一本以儿童视角书写时代英雄的少年成长小说，在谈到小说主人公金果和他的警察爸爸原型时，她坦言在这个飞速发展的时代，以果果为代表的英烈遗孤以及他们的英雄爸爸，都为这个世界付出了巨大的代价，我们不该忘记，希望将英雄的故事和精神带到突尼斯，也祝福突尼斯的青年阳光成长、天天开心。

《因为爸爸》阿语译者哈利德教授作为突尼斯主讲嘉宾在书店现场发言，谈到阅读翻译该作品的感受，他说，全世界父亲对孩子的爱都是伟大的，无数个英雄的父亲都“拼命”把黑暗挡在我们看不见的地方。他认为这部中国现实主义文学作品的代表不仅描绘了中国社会现实，选题和故事也具有全球化共情传播力，可以让不同地区的读者共情、共鸣。

随后，突尼斯迦太基大学孔子学院院长丁杨教授在书店现场发言，他首先向突尼斯“中国文学读者俱乐部”的成立表示衷心祝贺，表示俱乐部对向突尼斯读者介绍中国文学，加深中突人民的彼此理解和情谊，具有重要意义。他鼓励突尼斯东方知识出版公司将更多中国文学作品译介到突尼斯，让突尼斯读者了解中国文学，增进中突民心相通。

互动提问环节精彩纷呈，现场和线上读者积极发言，纷纷点赞本次沙龙，从《因为爸爸》的阅读体验到突尼斯当地读者对中国文学译介的广泛需求，期待能够阅读更多中国优秀文学作品。活动得到了突尼斯ALSABAAH报纸、突尼斯文化广播台、CGTN阿语频道、人民网等重要媒体的报道。

突尼斯“中国文学读者俱乐部”依托突尼斯东方知识出版公司，通过翻译出版中国优秀的文学作品，扩大中国图书在当地的读者群，进而鼓励突尼斯读者通过文学作品阅读、了解并读懂中国，致力于推动中突文化交流互鉴，从而密切两国文化交往，增进两国人民友谊。

(责编：苏缨翔、常红)