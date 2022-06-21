中国驻韩国大使邢海明（左）和21世纪韩中交流协会会长金汉圭出席《韩中建交30周年纪念画册》出版仪式。21世纪韩中交流协会供图

人民网首尔6月21日电 （马菲、伊圣楠）《韩中建交30周年纪念画册》出版仪式20日在首尔举行。中国驻韩国大使邢海明、21世纪韩中交流协会会长金汉圭、韩国前国务总理李寿成、前国务总理署理张裳等出席。

邢海明表示，今年是具有特殊意义的一年，韩国新政府已上台执政，中国也将迎来二十大这一重要日程，两国各自发展和中韩关系发展都将进入新阶段，面临新机遇。韩国新政府成立以来，在两国元首的战略引领下，中韩关系顺利开局。中方高度重视中韩关系，对同韩国新政府进一步深化发展两国关系充满期待。尹锡悦总统也多次表示重视韩中关系。两国元首的战略引领为中韩关系发展注入新的动力。“我们愿同韩方一道，继续加强战略沟通，深化互利共赢，促进人文交流，在推动双边关系提质升级、行稳致远的同时，为两国人民创造更多福祉，为地区发展分享更多红利。”

金汉圭在致辞中深情回顾了上世纪两国老一辈政治家为韩中建交所做努力。他表示，中韩两国已在外交领域建立全面合作伙伴关系，在经济、通商领域着眼于两国人民利益的交流取得长足发展，在人文领域的交流合作也在短时间内突飞猛进。可以说，中韩关系的发展不仅给两国人民带来了利益，也为本地区乃至全世界的和平与发展作出了积极的贡献。未来，双方应继续相互尊重，谋求共同发展，携手致力于半岛和平与安全。

李寿成表示，韩中两国有长期友好交流的传统，建交30年来，双方在政治、经济、文化各领域都取得辉煌成绩，相信以后两国关系将迎来更大发展。

张裳表示，相互包容、相互理解是邻国相处之道，建交30年来韩中两国取得举世瞩目的发展，共同为东北亚乃至世界和平作出了贡献，期待两国战略伙伴关系进一步巩固发展。

《韩中建交30周年纪念画册》由21世纪韩中交流协会编纂，收集了建交以来中韩之间交流的照片，以图说史，形象展示了两国友好交往历程。

韩国宪政会长金一润和前国会副议长、前外交部长、前国防部长、前法务部长等韩国各界代表也出席了出版仪式。

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