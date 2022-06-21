驻旧金山总领事张建敏（左）与副总领事潘庆江在新闻发布会。驻旧金山总领馆供图

人民网旧金山6月20日电 （记者邓圩）新任驻旧金山总领事张建敏6月17日在官邸举行到任后首场新闻发布会。

张建敏介绍了当前中美关系以及领区对华合作交流情况。他表示，作为第十四任驻旧金山总领事，他将和他的同事们一道，与各界人士共同努力，积极促进领区各州对华友好交流合作，增进两国人民相互理解和友谊，维护中国公民和机构合法权益，为推动中美关系重回健康稳定发展轨道做出不懈努力。他希望媒体成为联系中美两国人民民心、民意的的纽带和桥梁。

张建敏表示，自1990年参加外交工作，30多年来他曾访美多次，也曾常驻华盛顿。今年恰好是尼克松访华50周年，50年前中美领导人跨越太平洋，开启了两国关系正常化的进程。使两个制度不同、文化各异的国家，能够从隔绝、对抗、互不往来走向交往合作，从此以后两国关系虽然历经风风雨雨，两国关系取得历史性成就，也给两国人民和世界人民带来许多积极的变化。50年过去了，中美关系又走到一个历史的十字路口，出现许多新的挑战和考验。

张建敏指出，针对当前中美关系，应该坚定不移做好三件事，一是坚定不移落实好两国元首定下的重要共识；二是坚定不移推进两国各领域互信合作；三是坚定不移增进两国人民之间友好情谊。

张建敏表示，真诚希望两国能够共同努力加强沟通、增进互信，管控分歧，扩大合作，为推动中美关系重回健康和发展正确轨道积累条件、共同努力，不断在各领域开展务实合作。

张建敏说，美国是最大的发达国家，中国是最大的发展中国家，都是联合国安理会的常任理事国，两国要认识到自己对世界和平统一和发展肩负不可推卸的责任和义务。中美关系不止是我们两国的事情，中美关系已经成为世界上相互交融最深，合作领域最深，共同利益最大的双边关系之一。中美合则两利、斗则俱伤。

合作共赢最符合两国人民利益。加强交流增进理解，应该更多地开展民间文化教育交流。张建敏表示，中美两国已经有284对友好城市，疫情之前每年有500多万的民众往来于两国之间，留学生数量高达几十万。民间友好是中美两国的重要根基。中美关系要发展好，就要加强两国人民之间的美好情谊。

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