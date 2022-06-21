6月18日，中日青少年相聚山梨县，展开2022美丽乡村欢乐跑。人民网 吴颖摄

人民网日本山梨6月21日电 （吴颖）“2022美丽乡村—中日青少年欢乐跑” 活动18日在日本山梨县甲斐市成功举办。包括山梨县当地高中生、在日中国留学生在内的100余人奔跑在青山绿水间，点燃中日友好交流的青春激情。

本次中日青少年交流活动由中国驻东京旅游办事处主办，人民网日本公司与东京中国文化中心协办，活动以“跑步+旅游+文化体验”的形式开展，旨在增强中日青少年之间的互动交流，增进理解互信。

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安在当天的致辞中表示，中日青少年是各自国家和民族的未来，更肩负着两国世代友好发展的重任。“2022美丽乡村——中日青少年欢乐跑”活动紧紧围绕中日青少年文旅交流之主题，紧抓青少年的性格特点，希望借助这种两国青少年能够轻松参与的文化体育活动，继续为中日友好交流搭建桥梁，为两国青少年友好交往提供平台。

日中友好会馆中方代表理事黄星原在致辞时指出，中日关系的美好前景，需要青年一代共同努力实现。他非常期待本次活动能够搭建中日沟通的桥梁，为中日友好贡献青春力量。

今年是中日邦交正常化50周年，也是中国四川省和山梨县缔结友好省县35周年。山梨县知事政策局次长内藤卓也特别提到，此次活动有利于让两国的青少年了解更多中日友好历史往事，重温日中邦交正常化初心，续写友好新篇章。

当天的欢乐跑全程约4公里，来自山梨航空学院的27名学生在高中教导主任本多直人和中国老师乔戎的带领下完成了既定路线。本多表示，通过参加此次活动，学生们能够近距离跟中国朋友接触，有助于真正认识中国。高中生佐藤奈奈美说：“今天跑得非常开心！中日小伙伴通过今天的欢乐跑不仅实现了互动，还增进了了解，我希望以后能有机会到中国走走看看。”

“这是中日青少年又一次欢乐难忘的文化体育交流盛会，展现了新时代中日青少年积极进取、奋发向上的风采。” 东京中国文化中心主任罗玉泉在欢乐跑收官时如是说。

本次活动的举办地山梨县甲斐市拥有优越的自然环境，中日青少年参跑者从当地的樱花度假中心出发，沿途不仅可以眺望富士山，还能够在奔跑的同时，尽情感受乡村文化，体验健康与运动所带来的快乐与满足。

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