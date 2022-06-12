人民网珀斯6月12日电 （记者陈效卫）11日，中国驻澳大利亚大使肖千在珀斯应邀出席澳中友协2022年全国大会，并发表了题为《回顾过去，展望未来，开创中澳关系新局面》的讲话。讲话全文如下：

尊敬的澳中友好协会全国主席罗宾·马修斯女士，

尊敬的西澳州州长马克·麦高文阁下，

尊敬的中国人民对外友好协会林松添会长，

澳中友好协会各位会员，

女士们、先生们，朋友们：

大家上午好！

很高兴出席澳中友协全国大会。我谨向在座各位及长期致力于中澳友好的各界朋友表示赞赏和衷心感谢。

澳中友协成立70多年来，为增进两国人民相互了解、促进和发展中澳友好合作发挥了积极、重要的作用，做出了不可磨灭的贡献。我对此表示赞赏和衷心感谢。

在麦高文州长有力领导下，西澳州经济、社会发展取得了突出成绩，为澳大利亚联邦作出了重要贡献，在澳大利亚国家政治生活中发挥着日益重要的作用。西澳州在中澳两国之间的务实合作中一直发挥着主力军作用，为中澳经贸合作作出了巨大贡献，我对此表示赞赏和衷心感谢。

女士们、先生们，朋友们：

今年是中澳建交50周年。回顾过去，中澳关系谱写了友好合作的成功故事，互利共赢始终是两国关系的主线。

50年来，两国在政治上相互尊重，求同存异，不断增进相互理解和信任。2014年习近平主席对澳进行国事访问期间，两国关系提升为全面战略伙伴关系，对中澳关系发展具有里程碑意义。

50年来，两国在务实合作领域实现了优势互补。2021年澳中货物贸易额为2658.8亿澳元，是中澳建交时的1350多倍。从2009年起，中国连续13年是澳第一大贸易伙伴。中澳务实合作在助力中国改革开放事业和经济社会发展的同时，也极大促进了澳矿业、农业、教育、旅游等领域的繁荣发展，为澳平稳度过多次全球或地区性经济金融危机发挥了不可或缺的作用。中国和西澳州的矿石和能源贸易是中澳两国互利共赢的典范，中国是西澳州第一大铁矿石出口市场、第二大油气出口市场、第三大金产品出口市场。相关贸易既支持了中国相关行业发展，也为西澳州乃至全澳带来了巨大贸易顺差，提供了财政资金和大量就业。

50年来，中澳在人文领域交流互鉴。中澳迄已建立了100多对友好省州、友好城市。疫情发生前，每周有近200个航班往来于中澳之间，每年有近200万人次跨越赤道南北。中国长期是澳第一大海外游客市场和留学生来源国。现在有120万华侨华人生活在此，为澳经济社会发展和多元文化做出重要贡献。

50年来，中澳在地区及国际事务中保持密切沟通协调，相互支持。两国在东盟地区论坛、东亚峰会、亚太经合组织、二十国集团等框架下及联合国等国际组织中合作密切，就区域经济一体化、反恐、防扩散、打击跨国犯罪、防灾减灾、减贫以及有关地区热点问题加强沟通与协作，有力维护和促进了亚太及世界的和平、繁荣与稳定。

纵观过去的50年，中国始终从战略高度和长远角度看待和发展中澳关系，致力于同澳方开展互利共赢的友好交流合作。这一政策过去、现在都没有改变。

女士们、先生们，朋友们：

当今世界正经历百年未有之大变局，国际政治经济格局正在经历深刻复杂变化，不稳定不确定因素明显增加，对世界各国的发展与合作带来严峻挑战。中澳关系也处在新的发展关口，面临许多挑战，更存在巨大机遇。

——共促经济增长的机遇。中国有庞大的市场，有研发、创新和生产制造能力，已形成经济中高速增长的新常态，经济增长的质量和效益不断提升。澳农业、能矿等产业世界领先，在金融、科技等领域拥有先发优势。两国可以继续深化农业、能矿等传统合作，同时拓展在绿色科技、新能源、医药卫生、数字经济、创意产业等新兴合作。

——共促发展转型的机遇。中国正在全面深化改革，倡导创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。在应对气候变化方面，中国宣布提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。澳联邦新一届政府致力于构建多元化、可持续增长格局。澳政府设立了2030年相对2005年减排43%的目标。中澳两国可以加强绿色发展战略对接，开展互利合作。

——共促多元包容的机遇。澳大利亚长期致力于建设多元包容社会，来自世界各地的人们来到这里工作生活，和谐相处。在国与国关系上，同样需要求同存异，多元包容。中澳两国虽然在诸多方面存在不同，但完全可以和谐相处。双方应尊重文明多样性，尊重各国选择符合自身国情的发展道路，让文明交流互鉴成为维护世界和平、促进共同发展的有力纽带。

——共促国际治理的机遇。中澳都致力于应对全球性问题。作为开放型经济体，两国在改革国际金融体系、推进全球贸易谈判、促进区域贸易自由化一体化方面具有广泛共识。中方重视澳方在太平洋岛国地区的传统影响，愿同澳方就岛国事务保持沟通，并就如何更好支持岛国可持续发展、在岛国开展三方合作等开展积极探讨。

女士们、先生们，朋友们：

中澳关系健康稳定发展符合两国人民根本利益和共同愿望，也有利于亚太地区和平稳定、发展繁荣。只要双方把握正确发展方向，秉持相互尊重、互利共赢原则，加强对话沟通，妥善处理分歧，中澳关系一定会迎来更加光明的前景。

国之交在于民相亲，人民之间的友谊是两国关系的基础。我衷心希望澳中友协继往开来，创新发展，为中澳友好事业作出进一步努力和贡献。希望西澳州继续发挥中澳交流合作主力军的作用，推动两国各领域合作行稳致远。中国驻澳使领馆，愿同澳联邦政府、地方政府和各界朋友一道，推动中澳关系沿着正确方向发展，造福两国和两国人民。

谢谢！

(责编：崔译戈、刘慧)