新华社澳大利亚珀斯6月12日电（记者郝亚琳）中国驻澳大利亚大使肖千近日来到澳大利亚西澳大利亚州，同当地各界人士会面，并同州长马克·麦高恩共同出席11日在珀斯举行的澳大利亚中国友好协会全国会议。西澳州各界人士表示，希望继续加强同中国在多个领域的友好合作。

麦高恩在澳中友协全国会议上说，今年是澳中建交50周年，两国建交的积极意义今天仍适用。西澳州同中国在贸易、旅游、人文交往等各领域合作成果丰硕，州政府将继续支持和加强同中国互利合作，他本人也将致力于推动对华关系发展。

肖千在会上说，回顾过去，中澳关系谱写了友好合作的成功故事，互利共赢始终是两国关系的主线。中澳关系健康稳定发展符合两国人民根本利益和共同愿望，也有利于亚太地区和平稳定、发展繁荣。希望西澳州继续发挥中澳交流合作主力军的作用，推动两国各领域合作行稳致远。

西澳州州督金·比斯利表示，西澳州历来奉行对华友好政策，民众对中国怀有深厚感情。希望双方不断增进对彼此历史文化的了解，推动两国关系不断向前发展。

西澳大学校长阿米特·恰克马说，知识无国界，澳中两国间学术交流和人员往来对双方都很有益。得益于西澳州同浙江省的姐妹省州关系，西澳大学与浙江大学也建立了富有成果的合作关系。他期待进一步加深同中方院校合作。

西澳芭蕾舞团艺术总监奥雷利安·斯坎内拉表示,舞团愿继续做澳中友谊的桥梁，继续为推动澳中文化领域交流合作贡献力量。

澳大利亚福特斯克金属集团首席执行官伊丽莎白·盖恩斯说，集团受益于同中方合作伙伴之间长期的互惠合作。随着向绿色能源转型，集团将与中方伙伴密切合作，发掘新的合作机会。

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