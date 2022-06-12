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美国各地民众集会要求政府应对枪支暴力问题

2022年06月12日11:23 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿6月11日电（记者孙丁 肖潇）美国各地民众11日举行集会示威，要求政府和政客应对枪支暴力问题、加强保护儿童生命安全。

　　示威活动由倡议加强枪支管控的社会活动团体“为我们的生命游行”组织。据该团体介绍，集会在华盛顿、纽约、芝加哥、丹佛、圣安东尼奥、洛杉矶等超过450个地点举行。

　　在华盛顿，数万人聚集在国家广场华盛顿纪念碑北侧草坪上，许多人手持或高举标语牌，上面写着“救救孩子们”“保护生命而非枪支”“遏制枪支暴力”“我是下一个吗？”等。

　　“为我们的生命游行”负责人之一特雷文·博斯利在现场发表演讲说，全世界都能听到美国儿童的哭声，但美国部分政客就是充耳不闻。

　　近期，美国发生多起造成严重伤亡的枪击事件。上月24日，一名18岁男性枪手闯入得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学，杀害19名儿童和两名教师，震惊美国以及国际社会。

　　美国国会众议院近期表决通过一揽子旨在加强枪支监管的法案草案，但因民主党与共和党在控枪问题上分歧严重，舆论普遍担心众议院法案草案难以在参议院推进。

　　美国网站“枪支暴力档案”最新数据显示，今年以来，美国已经发生256起造成至少4人死伤的枪击事件，超过1.9万人因枪支暴力失去生命，包括735名未成年人，其中158人不到12岁。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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