人民网里约热内卢6月11日电 （记者毕梦瀛、吴杰）10日，中国驻累西腓总领事严宇清出席广州市实验外语学校通过姊妹学校累西腓市村上高中向当地受灾民众爱心捐赠仪式，并见证物资交接。伯南布哥州社会发展、儿童与青年厅副厅长路易斯·卡米洛、卡洛斯·村上校长、巴西东北部广东同乡会名誉会长苏梓佑等出席。

近日，巴西累西腓市遭遇严重洪涝灾害，并造成重大人员伤亡和财产损失。广州市实验外语学校作为累西腓村上高中的国际友好城市姊妹学校，在获知灾情后第一时间向姊妹学校的师生致信表达诚挚慰问，并通过该校向受灾民众提供人民币两万元的物资捐助。

2021年，广州市实验外语学校同巴西村上高中正式签署缔结国际友好城市姊妹学校协议书，开创广州市中巴青少年交流新局面。一年多来，两地青少年共开展12次、24小时的线上交流。主题涉及当地文化、机器人、无人机等内容。增进了两地学生对双方国家和城市的了解和认识，开启了新颖的文化交流模式。

严宇清表示，累西腓等地灾情牵动了万里之遥的广州实验外校师生们的心，他们募集善款2万元人民币，委托姊妹学校累西腓市村上高中以及广东同乡会侨领采购救灾物资并高效转交至受灾民众手中，再次体现了两国人民特别是青少年之间的深厚情谊。总领馆愿继续为伯州和累西腓市抗洪救灾及灾后重建工作提供力所能及的支持，帮助受灾民众早日渡过难关。

卡米洛、村上分别感谢中国驻累西腓总领馆、中国侨民、广州师生对伯州受灾民众的无私援助并表示，来自中国孩子们的爱心弥足珍贵，相信在中方各界人士的大力支持下，伯南布哥州人民必将很快战胜灾情，早日开启灾后重建工作，将继续与总领馆继续保持密切联系，同中方在社会保障、中等教育等领域开展合作。

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