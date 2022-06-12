人民网墨西哥城6月11日电 （记者彭敏）10日，由中国驻墨西哥大使馆主办，墨西哥城孔子学院承办的第十五届“汉语桥”世界中学生比赛墨西哥赛区决赛圆满落幕。

受新冠疫情影响，本次比赛仍采取在线评审的方式，来自墨西哥不同地区的五位选手参加比赛。中国驻墨西哥大使馆教育事务负责人吴小燕、墨西哥城孔子学院院长周玲燕、奇瓦瓦自治大学孔子学院院长腾学明、墨西哥国立自治大学分校代表、墨西哥蒙特雷理工大学代表、华文时报总编、以及墨西哥城孔子学院全体教师等40余名嘉宾、评委和观众线上参与本次赛事。本次比赛也在海外社交媒体平台上进行了同步直播，观看人数众多。

图为大赛评委及与会人员。墨西哥城孔子学院供图

本次墨西哥中学生汉语桥比赛分为主题演讲、知识问答和中华才艺三个部分，五位评委在线给选手打分，过程公开透明。经过激烈角逐，来自墨西哥城孔子学院的Ashley获得了第一名，将代表墨西哥赛区参加全球总决赛。

中国驻墨西哥大使馆教育负责人吴小燕致辞。墨西哥城孔子学院供图

吴小燕对本次墨西哥赛区中学生汉语桥决赛的成功举办表示热烈祝贺。吴小燕表示，比赛虽已落幕，但墨西哥中学生学习汉语的热情仍未止步，期待明年有更多墨西哥的优秀学生登上世界中学生“汉语桥”的舞台。

(责编：崔译戈、刘慧)