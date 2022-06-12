新华社内罗毕6月10日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心10日发布的疫情数据显示，截至10日晚，非洲累计新冠确诊病例达11685125例，累计死亡253584例。约17.3%的非洲人口已经完成两剂疫苗接种，37个非洲国家正在为国民提供加强针接种。

非洲疾控中心发布的最新数据显示，迄今非洲国家已获得8.18亿剂新冠疫苗，其中约5.79亿剂疫苗已经被接种。非洲疾控中心表示，约17.3%的非洲人口已经完成两剂疫苗接种，有10个非洲国家为超过35%的人口接种了新冠疫苗，塞舌尔、毛里求斯、卢旺达、摩洛哥和博茨瓦纳等国接种率最高。

非洲疾控中心代理主任艾哈迈德·奥格韦尔9日在新闻发布会上说，37个非洲国家正在为国民提供加强针接种，突尼斯和南非已经开始为50岁及以上公民提供第二剂加强针。他呼吁各国向已经全面接种新冠疫苗的公民提供加强针疫苗。

南非本周开始给50岁及以上人群接种新冠疫苗第二剂加强针。南非传染病研究所最新数据显示，南非已有超过2000万成年人接种了新冠疫苗，其中约700万人是50岁及以上中老年人。卫生部发言人福斯特·莫哈莱说，政府努力提高疫苗接种率以实现群体免疫，同时保护最脆弱的人群，特别是那些患有糖尿病和高血压等基础疾病的人。

最近一段时间，南非新冠疫情发展趋缓，每日新增确诊病例数已从高峰时期的近万人下降到2000人左右。截至9日，该国累计新冠确诊病例3975062人。

与此同时，非洲多国新冠确诊病例数出现新的增长趋势。肯尼亚近来新冠确诊病例急剧增加，肯政府要求民众在公共场所戴口罩并接种疫苗。肯尼亚卫生部10日表示，该国当日新冠检测阳性率为6.9%，成年人完成疫苗全程接种的比例为31.2%。

加纳卫生部8日说，加纳新冠疫情在平稳一段时间后，近期出现新一轮增长。目前，加纳已有超过1500万人接种了新冠疫苗，约占总人口的31.5%。加纳卫生部呼吁民众继续遵守防疫规定以遏制新冠病毒传播。

乌干达卫生部长阿曾4日在社交媒体上表示，与乌今年1月以来新冠确诊病例数总体较平稳的情况不同，近期乌新增病例再次出现上升趋势，公众应接种疫苗或加强针，并继续戴口罩。

博茨瓦纳卫生部官员6日表示，博茨瓦纳可能将进入第五波新冠疫情大流行，因为近期新冠确诊病例数一直在上升。博茨瓦纳卫生部7日公布的数据显示，从5月29日至6月1日，全国新增新冠确诊病例1627例，死亡3例；累计确诊310431例，死亡2701例。

纳米比亚卫生部长尚古拉表示，纳卫生部门仍在密切观察该国第五波新冠疫情发展情况。当前，纳疫苗接种率仍然很低，完成疫苗全程接种的人口仅占符合资格人口的17.3%。（执笔记者：白林；参与记者：汪平、荆晶、许正、张改萍、滕军伟、陈诚）

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