新华社北京6月11日电 综合新华社驻外记者报道：由美国主办的第九届美洲峰会10日在美国洛杉矶闭幕，多位美洲国家领导人缺席本届峰会。连日来，美洲国家政要及专家学者抨击美国将部分国家排除在本届峰会之外的行径，认为这一行径反映了美国一如既往的霸权主义，本届峰会是“彻底的失败”。

美国国务院以所谓“民主问题”为由，拒绝邀请古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉领导人出席美洲峰会。拉美地区多国对此强烈不满，墨西哥总统洛佩斯宣布不出席本届峰会，危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多等国仅派低级别代表团参会。洛佩斯9日说，美国将部分国家排除在美洲峰会之外的行径“不合时宜、陈旧且不公”，（各方）必须尽一切可能改变这种危害这些国家主权的“霸权政策”。

代替洛佩斯参会的墨西哥外长埃布拉德10日在美洲峰会上说，任何人都无权以任何理由排斥其他国家，尤其不能因为同美国的政治分歧而排斥。寻求各国团结才是明智之举，要做到这点，就要尊重他国主权并终结排斥他国的现象。

阿根廷总统费尔南德斯9日在峰会上说，阿根廷作为拉共体轮值主席国对古巴等国未被邀请参会深表遗憾，他认为阿根廷有责任为这些国家发声。他说，美洲峰会的东道主不应拥有拒绝区域内国家参会的权利，这种情况不应再次出现。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔8日在首都哈瓦那发表讲话说，第九届美洲峰会是一场带有“新殖民主义色彩”、服务美国内政的“表演秀”。美国企图用美洲峰会作为控制美洲的工具并制造地区分裂，阻碍地区一体化进程，这是美国继续抱持“门罗主义”干涉各国主权独立的表现。

委内瑞拉总统马杜罗日前表示，美国将委内瑞拉等国排除在本届峰会之外的行径遭到美洲地区多数国家政府和人民的反对和谴责，本届峰会“彻底失败”，美国主导的本届美洲峰会没有议程、没有主题、没有决策要点，没有任何与美洲人民的关切紧密相关的实质内容。

尼加拉瓜总统外交政策和国际事务顾问瓦尔德拉克·延奇克说，本届美洲峰会完全展现了美国的霸权主义。“针对美国凌驾在其他美洲国家之上、左右美洲峰会的行径，我想说，美国及其‘门罗主义’正‘毒害’整个美洲地区，将尼加拉瓜、古巴和委内瑞拉排除在美洲峰会外的行径，多国人民和政府已对此做出反应，美国在美洲不可能肆意推行霸权主义、肆无忌惮地发号施令。”

多米尼加共和国科学院院士爱德华多·克林格8日在社交媒体上说，美国作为美洲峰会东道主无权排斥任何人，“我们没有理由尊重美国的决定，因为美国首先不尊重拉美国家”，这场峰会是“彻底的失败”，美国无法接受世界形势已改变这一现实。（参与记者：邓仙来、朱雨博、吴昊、徐烨、王瑛、王朝、林朝晖、朱婉君）

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