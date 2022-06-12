新华社华盛顿6月10日电 （国际观察）美国通胀“高烧不退” 美联储“走钢丝”风险渐增

新华社记者熊茂伶 许缘

美国劳工部10日公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨1%，同比上涨8.6%，同比涨幅已连续三个月在8%以上。

尽管美联储已开启收紧货币政策周期，并表示会在加息和“缩表”上快步走，但40年来最严重的通胀仍未见缓解。经济学家认为，通胀持续高企给美联储带来巨大压力，美联储政策“走钢丝”难度渐增，与此同时，美国经济衰退风险加剧。

高通胀难“见顶”

自去年10月以来，美国CPI同比涨幅已连续八个月高于6%。最新数据显示，5月CPI同比涨幅创1981年12月以来最大值，环比涨幅也较4月明显扩大。剔除波动较大的食品和能源价格后，5月核心CPI环比上涨0.6%，同比上涨6%，涨幅均高于市场普遍预期。

具体来看，当月美国能源价格环比上涨3.9%，同比大幅攀升34.6%，创2005年9月以来最大同比涨幅。其中汽油价格环比上涨4.1%，同比猛涨48.7%。食品价格环比上涨1.2%，同比上涨10.1%，这是该指标同比涨幅40余年来首次超过10%。

此前有部分经济学家认为美国通胀可能已于3月“见顶”，但最新出炉的数据表明这一观点站不住脚。

富国银行高级经济学家萨姆·布拉德告诉新华社记者，食品和汽油价格仍在攀升，至少在未来几个月，看不到通胀缓解的迹象。

美国汽车协会10日发布的数据显示，当天普通汽油的全国平均价格创下每加仑4.986美元的历史新高，比一个月前上涨约14%，跟一年前相比涨幅超过60%。供应减少、需求增加导致汽油价格上涨，再加上原油价格上涨，短期内油价可能会保持高位。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼也表示，最近国际原油价格升至每桶120美元以上，这使通胀将在短期内见顶的观点存疑。

美国财政部长耶伦7日出席参议院财政委员会听证会时表示，美国通胀处于令人难以接受的高水平，并预计将维持高位。

经济衰退风险上升

最新数据表明，美联储要想控制持续飙升的通胀还有很长的路要走，而美国经济衰退的几率在加大。

今年3月的货币政策例会上，美联储将联邦基金利率目标区间从接近于零的水平上调了25个基点，开启了遏制通胀的紧缩周期。5月初，美联储宣布加息50个基点，并暗示未来可能会有多次50个基点的加息。

富国银行证券经济学家萨拉·豪斯和迈克尔·普列塞在一份报告中指出，5月份的数据显示美国通胀水平仍然高于美联储希望的水平，预计美联储将继续收紧货币政策，下周会议上加息50个基点几无悬念。

随着美联储采取更激进的措施应对通胀，越来越多经济学家认为，美国经济陷入衰退的风险在上升。

拉赫曼告诉新华社记者，年初以来股票和债券市场价格下跌已导致价值约12万亿美元的美国家庭财富蒸发，若持续下去将加大明年初经济“硬着陆”风险。

美联储前副主席兰德尔·夸尔斯日前接受媒体采访时表示，考虑到通胀的严重程度和失业率水平，美联储不太可能实现经济“软着陆”，其政策带来的结果可能是经济衰退。

美国消费者新闻与商业频道9日发布的一份面向首席财务官的问卷显示，77%的受访者认为2023年上半年美国经济将陷入衰退，受访的22名首席财务官没有一人认为衰退可以避免。

通胀持续高企也让白宫感到极大压力。美国一家政治新闻和民调数据汇总网站最新民意调查显示，美国总统拜登的支持率仅为39%，创历史新低。布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特对新华社记者表示，如果通胀继续以这样的速度增长，肯定会在11月损害民主党的中期选举前景。（参与记者：马修·拉斯林）

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