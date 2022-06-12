新华社新加坡6月11日电（记者李晓渝 毛鹏飞）中国人民解放军军事科学院原副院长何雷10日晚在日本首相岸田文雄发表主旨演讲后的吹风会上表示，日本国内关于增强军事力量的声音释放了危险信号。

他说，近期日本有高级别政治人物提出要重新审视无核三原则，要增强军力，要在5年内提高国防费至国内生产总值的2%，这些是非常危险的。

10日，岸田文雄在香格里拉对话会开幕晚宴上表示，日本政府将在今年年底制定新的国家安保战略，并在未来5年内从根本上加强日本的防卫能力。为确保实现这一目标，日本将大幅增加国防预算。在此过程中，日本不会排除任何选项，包括拥有“反击能力”。

何雷说，岸田文雄在演讲中暗指中国破坏规则，以武力或以实力改变东海现状。但其实首先改变现状的是日本。2012年日本政府不顾中方强烈反对，非法购买钓鱼岛及其附属岛屿，实行所谓的“国有化”，严重地侵犯了中国的领土主权，首先改变了中日双方搁置争议的默契。

他说：“我们不接受把他所谓的以实力或者以武力改变现状的帽子扣在我们中国人头上。”

何雷表示，中国的发展是世界和平力量的发展，中国军力的增强是捍卫国家利益和维护世界和平力量的增强。中国坚定不移地走和平发展道路，奉行独立自主的和平外交政策和防御性的国防政策，这些早已经旗帜鲜明地写进了中国的宪法和中国的国防法。

他说，新中国成立以后从来没有挑起过任何一场战争和武装冲突，从来没有侵略过任何一个国家，从来没有侵占过别国的一寸领土。过去没有，现在没有，将来也不会侵略和奴役他国，不会“称王称霸”。

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