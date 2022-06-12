新华社新加坡6月11日电 特写：“美国还想搞乱我们亚太吗？我们绝对不允许！”

新华社记者毛鹏飞 蔡蜀亚

“美国已经搞乱了中东，又搞乱了欧洲，还想搞乱我们亚太吗？我们绝对不允许！”

11日中午，中央军委联合参谋部副参谋长张振中中将在香格里拉对话会期间的吹风会上正告美方。

当天上午，美国国防部长奥斯汀在香格里拉对话会上发表演讲。中方如何看待奥斯汀此次演讲受到多国媒体关注。包括美国彭博社、英国《金融时报》、挪威广播公司记者在内的多国记者早早在中方吹风会现场等候。

张振中表示，奥斯汀在其演讲中介绍美国所谓“印太战略”的未来步骤，其中多次对中方进行不实指责，我们对此表示强烈不满和坚决反对。

张振中首先批驳美方关于要“通过‘印太战略’推进地区自由开放、促进地区繁荣”的谎言。他说，美方实际意图是通过“印太战略”继续维护其霸权体系。这是一个制造分裂的战略、煽动对抗的战略、破坏和平的战略。“美方不但强化亚太军力部署、巩固双边军事同盟、拼凑三边安全关系、兜售‘四边机制’、加强‘五眼联盟’，此前还称‘要改变中国的战略环境’，这不是对抗是什么？”

张振中指出，美国满口规则秩序，实则把国际规则当成玩物，合则用、不合则弃，动不动就退群毁约、单边制裁，对其他国家肆意发动战争，军事干涉。妄图用自己的“家法帮规”主宰控制世界。

“无数事实证明，美国才是国际秩序的‘最大乱源’，世界动荡的‘幕后黑手’，地区和平稳定的‘最大破坏者’。”张振中表情严肃，话语掷地有声。

谈及美方有关涉台言论，张振中表示坚决反对。他指出，台湾问题是中国内政，一个中国原则是中美关系的政治基础。美方近期一系列恶劣行动严重危害中国主权和安全利益，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，导致台海形势紧张激化，这是极其危险的。

张振中提到，奥斯汀在演讲中指责所谓“中国军队频繁的不专业的拦截行动”，这与事实完全不符。“中国军队采取的行动，是应对有关国家挑衅的必要举措，完全是有理有力、安全专业的。”

在奥斯汀演讲现场，记者看到，奥斯汀低头读稿时重复明显增多，特别是说到“美方要为促进该区域安全、合作而努力”时，更是连读稿都没读通顺。

对于某些大国以各种手段肆意干预亚洲事务，出席会议的亚洲国家代表表达了看法。印度尼西亚国防部长普拉博沃当天在香格里拉对话会上演讲时说，印尼主张以“亚洲方式”解决国与国之间的分歧，国与国之间应相互尊重对方的国家安全利益。

普拉博沃指出，亚洲许多国家经历过殖民统治、大国剥削和遭受奴役，曾深受大国竞争的影响。二战后亚洲许多国家走上独立建国之路，如今已持续有超过半个世纪的和平合作与繁荣发展。“亚洲方式”就是每个国家有自己的方式与邻居保持良好关系。他说：“我们认为联盟不应该威胁到其他国家。”

“南海本无事，美国自扰之。”张振中说。“‘南海军事化’这顶帽子更适合美国。”

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