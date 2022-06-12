新华社北京6月12日电 题：美国才是国际秩序的破坏者——美对华政策系列评论之四

新华社记者郑汉根

在心理学上有一种叫做“投射效应”的现象，即自己有某种特性，就认为别人也跟自己一样。这是一种认知偏差，严重时会成为认知障碍。当前，美国的一些政客就患上了这种认知障碍。

美近日对华政策演讲称中国对国际秩序构成“最严峻的长期挑战”，美国必须捍卫和改革“以规则为基础的国际秩序”。这番话是典型的以己度人，所谓“对国际秩序构成最严峻挑战的国家”，不是别的国家，正是美国自己。

美国是当今世界最大乱源。从直接发动战争到支持代理人战争，从煽动国与国之间冲突到制造“颜色革命”引发他国动荡……最近几十年来世界上发生的主要战争或武装冲突中，大多都能看到美国的身影。正如美国历史学家保罗·阿特伍德所说：“战争是美国人的生活方式。”美国发动的战争在世界各地造成极为严重的平民伤亡和财产损失，导致巨大的人道主义灾难。对伊拉克战争造成20万至25万平民死亡，100多万人无家可归；长达20年的阿富汗战争让阿富汗满目疮痍……

美国是国际规则最大破坏力量。独家阻挡联合国《禁止生物武器公约》核查议定书谈判；拒不批准联合国《儿童权利公约》等多个国际公约；把“毁约退群”当作家常便饭，对一些国际组织或公约甚至玩起退了又进、进了再退的“戏码”……美国将国际公约当儿戏，对以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际规则合则用、不合则弃，对以国际法为基础的国际秩序毫无敬畏之心。美国破坏国际规则和秩序的恶劣行径世界有目共睹，美国政客们居然还经常堂而皇之、颐指气使拿国际规则说事，对他国指手画脚、说三道四，他们的“勇气”实在令人“叹服”。复旦大学国际问题研究院院长吴心伯指出，恰恰是美国屡屡破坏国际规则，挑战以联合国为中心的国际秩序。

美国更是搞“胁迫外交”的“专业户”。“胁迫外交”就是美国最先创造出来的，最初用于形容上世纪70年代美国对古巴、越南等国家的外交政策，美国通过武力威胁、经济制裁等方式，要挟这些国家听其摆布。近年来，美国“胁迫外交”更是变本加厉，无处不在。新冠肺炎疫情暴发以来，美国多次施压世卫组织，搞“有罪推定”式病毒溯源；为维护其经济和科技霸权，胁迫台积电、三星等企业交出半导体供应链数据；在乌克兰危机问题上，逼迫他国与其立场保持一致，对不听从者以连带制裁相威胁……美国胁迫外交的对象不分远近、不分大小、甚至不分敌友，国际社会苦之久矣。

美国之所以漠视国际规则、之所以大搞胁迫外交，是因为在其眼里，国际规则只是美国的工具，必须服务于美国霸权，否则就会被弃如敝屣。也就是说，在美国眼里，根本没有应当严格遵守的国际规则，有的只是符合美国霸权利益的“家法帮规”，有的只是弱肉强食、“谁拳头大谁说了算”的丛林法则；也就是说，在国际舞台上，美国必须永远做“呼风唤雨”的霸主，必须永远是“美国例外”“美国中心”，有碍于美国实现这种“自由”的国际规则和秩序，都“不合理”“不公正”，必须被搁置一旁，乃至被推倒。难怪连诺姆·乔姆斯基、罗伯特·卡根等美国知名学者都不止一次指出，美国已沦为“流氓超级大国”。

美方声称中国是世界秩序“最严峻的长期挑战”，完全是颠倒黑白，强行将自身的“霸权本性”投射到中国身上。事实和美方的污蔑恰恰相反，中国始终是国际秩序的坚定维护者。作为第一个在联合国宪章上签字的创始会员国，中国坚定维护联合国宪章宗旨和原则，维护联合国在国际事务中的核心作用；中国已经成为联合国会费和维和经费的第二大摊款国；积极参与国际军控、裁军和防扩散进程；推动构建人类卫生健康共同体，积极促进国际抗疫合作，向国际社会提供大量抗疫物资……英国知名社会学家、“全球化”概念首倡者之一马丁·阿尔布劳认为，中国坚持多边主义，推动构建人类命运共同体，必将继续为全球作出贡献。

谁是国际秩序的破坏者，谁又是维护者，答案不言自明。美国一些政客亟需纠正自己的认知障碍，停止对中国的污蔑诽谤，摒弃霸权主义和冷战思维，为维护公平合理的国际秩序，多做积极的事，多贡献正能量。

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