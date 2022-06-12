新华社纽约6月10日电 综述：通胀阴霾再次重挫美国股市

新华社记者刘亚南

5月美国消费者价格指数（CPI）显示通胀仍未触顶并引发市场对美联储激进加息的担忧，纽约股市三大股指10日延续前一日跌势，继续遭受重挫。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌880点，收于31392.79点，跌幅为2.73%；标准普尔500种股票指数下跌116.96点，收于3900.86点，跌幅为2.91%；纳斯达克综合指数下跌414.20点，收于11340.02点，跌幅为3.52%。

板块方面，标普500指数十一大板块连续两个交易日全线下跌，科技板块跌幅连续两日居前。

6月10日，顾客在美国纽约一家超市购物。新华社发（郭克 摄）

美国劳工部10日公布的数据显示，美国5月CPI环比上涨1%，高于市场预期的0.7%和4月份的0.3%；该指数的同比涨幅达8.6%，高于市场预期的8.2%和4月份的8.3%，为1981年12月份以来最高水平。

此前美国通胀出现放缓迹象，部分市场人士期望通过5月CPI数据能够确认通胀回落态势，但当日公布的通胀数据明显高出市场预期，通胀触顶的观点受到打击。

瑞银集团10日表示，5月份美国物价主要类别均出现上涨，能源和食品价格推高了当月CPI涨幅；航空票价涨幅为12.6%，反映了燃油成本上涨和需求强劲。

6月10日，美国纽约一处加油站的电子屏显示油品价格。新华社发（郭克 摄）

挥之不去的通胀阴霾再次引发市场对美联储激进加息和美国经济可能陷入衰退的忧虑。

密歇根州立大学当日上午公布的初步数据显示，美国6月消费者信心指数为50.2，显著低于市场预期的58.5和5月的58.4。

布利克利咨询集团首席投资官彼得·布克瓦尔表示，消费者信心指数强化了CPI对消费者心理的影响，预计将对未来消费者支出产生负面影响。

当日，对短期货币政策更为敏感的2年期国债收益率暴涨26.6个基点，收于3.069%，为2008年以来的新高。

瑞银集团预计，高于预期的通胀将令美联储面临压力，再次加息50个基点或将难以避免，甚至存在加息75个基点的可能。

芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，美联储在6月中旬议息会议上加息50个基点的概率为76.8%，加息75个基点的概率从前一天的3.6%显著增至23.2%。

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