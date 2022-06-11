新华社北京6月11日电 受新冠疫情等因素影响，欧洲多国航空业人手严重短缺，今夏可能引发更多出行难题。不少机场和航空公司呼吁招聘更多员工，减少因航班取消带来的影响。

2021年5月21日，汉莎航空的一架航班准备在比利时布鲁塞尔机场降落。新华社记者郑焕松摄

罢工不断

北欧航空公司近1000名飞行员9日警告，由于劳资谈判破裂，他们可能从6月下旬开始罢工。这些飞行员来自丹麦、挪威和瑞典。

北欧航空公司是北欧地区最大民航运营商。飞行员工会认为，疫情暴发以来，他们一直帮助公司渡过难关，但无法接受超过30%的减薪。

法国巴黎戴高乐机场工作人员8日发起罢工，要求加薪，导致近四分之一航班被迫取消。同日，爱尔兰瑞安航空公司等三家廉价航空公司的机组人员发起罢工。

1月8日，在比利时布鲁塞尔国际机场的新冠检测中心，人们等待做检测。新华社记者张铖摄

眼下，欧洲旅游业正从疫情中逐步复苏。欧洲大多数航空企业在疫情期间损失惨重，寄望于今夏迎来出行高峰。

然而，受疫情影响，欧洲航空企业、机场过去两年来纷纷裁员，如今急于重新招募人手，但上岗培训需要时间，远水难解近火，现有员工压力大增。

一方面，机场人手紧缺，难以应对当前客流，滞留飞机和安检队伍排起长龙。另一方面，受俄乌冲突等因素影响，燃料成本上升，导致机票价格一涨再涨。通胀加剧也是机组人员要求加薪的原因之一。

1月17日，两架汉莎航空公司的飞机抵达德国法兰克福机场。新华社记者逯阳摄

航班取消

德国汉莎航空公司及旗下廉价航空运营商欧洲之翼8日宣布，由于员工紧缺，将在7月取消逾千架次航班，约占周末计划运力的5%。

不少美国航空公司也因“招工难”而取消并削减航班。阿拉斯加航空公司5月因员工短缺被迫取消4%的航班；达美航空公司在5月底阵亡将士纪念日假期取消约700架次航班，并计划在8月前削减航班。

航空业分析企业西留姆公司数据显示，加拿大航空公司6月首周取消近10%航班。加拿大航空称，因多种因素“被迫取消航班”，但总体飞行完成率仍然很高。

为应对机场拥堵，爱尔兰都柏林机场和英国伦敦希思罗机场正不断扩大安检人员招聘规模，荷兰阿姆斯特丹史基浦机场同意为员工加薪。

西班牙2日宣布，将在客流量较大的机场和马德里等旅游目的地增雇500名警察，协助护照检查工作。（刘江）

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