新华社北京6月11日电 美国国会调查去年1月6日国会大厦骚乱的一系列听证会9日启动，首场听证会当晚8时黄金时段由电视媒体同步直播。

一如预期，由民主党主导的听证会所呈证据聚焦于前任总统唐纳德·特朗普在那场骚乱中扮演的角色，试图证明他为保住总统宝座，鼓动支持者发起一场“未遂政变”。

特朗普及共和党方面指认“国会骚乱事件调查特别委员会”是民主党制造的“政治烟幕”，旨在推动投票规则等方面的改变，在11月中期选举来临前打击对手、为己牟利。

这是6月9日在美国华盛顿国会拍摄的国会众议院负责调查去年国会大厦骚乱的委员会举行的首场公开听证会现场。新华社发（亚伦摄）

家属下属均作证

国会骚乱事件调查特别委员会询问了1000多人，包括特朗普亲属及其任内政府高官和议员。首场听证会上呈现了在特朗普任内辞职的前司法部长威廉·巴尔、特朗普女儿伊万卡的预录制视频证词。

听证会首份视频证词出自巴尔。他说，自己当时告诉特朗普，不认同对方关于2020年总统选举存在大规模舞弊、所谓“选举遭窃取”的说法，认为那都是“胡扯”。

伊万卡在证言中说：“我尊敬司法部长巴尔，所以我认可他说的话（不存在选举大规模舞弊）。”据媒体先前报道，发生骚乱时，曾有总统顾问头衔的伊万卡试图劝父亲向支持者喊话，制止对国会大厦的攻击。

向调查委员会提供证词的还有特朗普长子小唐纳德·特朗普、伊万卡丈夫贾里德·库什纳、前代理司法部长杰弗里·罗森、前副总统迈克·彭斯的高级助手，以及前白宫办公厅主任马克·梅多斯。梅多斯向调查委员会提交了他与特朗普身边人关于选举和骚乱的2000多条来往文字信息。

2021年1月6日，在美国首都华盛顿，时任美国总统特朗普的支持者举行示威游行。新华社记者刘杰摄

调查委员会主席、民主党众议员本尼·汤普森在开场白中说，“1月6日骚乱是一场未遂政变的高潮……是一场明目张胆的图谋推翻政府的行动。这一暴力事件不是偶然，它是特朗普的背水一战。”

调查委员会副主席、众议员莉兹·切尼的发言直接把暴力骚乱的发生归咎于特朗普。“那些侵入我们国会大厦、与执法人员搏斗数小时的人受到了特朗普总统的鼓动，他告诉那些人选举遭窃取、他才是合法当选的总统。特朗普召唤、集合了那些暴徒，点燃了袭击的火源。”

莉兹·切尼是前总统迪克·切尼之女，调查委员会两名共和党成员之一，经常直言批评特朗普，并因此被罢免党内领导职务。

特朗普当天发表声明，称调查委员会成员是一群“政治恶棍”。

2021年1月6日，在美国首都华盛顿，时任美国总统特朗普的支持者举行示威游行。新华社记者刘杰摄

两名现场作证的证人中，一人是国会警察局女警员卡罗琳·爱德华兹，讲述了被骚乱人员推倒导致脑部创伤的经历；另一人是纪录片制作人尼克·奎斯特德，他拍到了支持特朗普的极右翼组织“骄傲男孩”和“誓言守护者”成员冲击国会的场景，还拍到这两个组织的首领在骚乱前夕在国会附近一处地下停车场碰面。

两名涉事首领及同组织多名成员已被联邦检察机关起诉，指控罪名包括“阴谋煽动叛乱”。包括他们在内，司法机关迄今已对800多人提起涉骚乱指控。

听众席上还坐着其他亲历骚乱的国会警察。

骚乱中有5人死亡，包括1名国会警察，约140名执法人员受伤。

2021年1月5日，时任美国总统特朗普的支持者在首都华盛顿参加集会。新华社记者刘杰摄

舆论仍以党派分界

从9日至23日，共有6场听证会，民主党方面预告将曝光指向特朗普及其盟友不法嫌疑的大量“猛料”。大多数电视媒体9日晚直播了首场听证会，作为共和党“发声筒”的保守派媒体福克斯新闻台没播。

对于民主党主导的听证会“大戏”，政界和民间舆论仍以党派分界。

面对5个月后的中期选举中与民主党争夺国会控制权的局面，共和党一直试图淡化或否认国会大厦骚乱的暴力性和严重性。

9日发布的路透社与益普索联合民调结果显示，共和党人中仍有大约55%相信是“左翼”示威者发起骚乱；58%的人认为当天大多数示威者安分守法。

美联社形容这场骚乱是美国国会自1814年遭英国人火烧以来所受到的“最暴力的冲击”。少数共和党籍国会议员在骚乱后不久批评过特朗普，后来几乎全部改口。

这是2021年3月3日在美国华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者刘杰摄

国会民主党人推动成立国会骚乱事件调查特别委员会。委员会组建过程中就表现出激烈党争。众议院共和党领袖凯文·麦卡锡提名的5名共和党委员中，有2人因支持特朗普推翻总统选举结果而遭到民主党籍众议长南希·佩洛西否决。麦卡锡于是撤回他提名的全部人选，佩洛西则自行任命公开反对特朗普的2名共和党众议员加入委员会。否决少数党提名的委员会人选，这在美国政治史上前所未有。

调查启动后，遭到共和党方面抵制。麦卡锡拒绝传唤，称调查是“骗局”，调查委员会是“美国历史上政治性最强、合法性最低的委员会”。

媒体解读，调查委员会听证会试图证明特朗普核心圈成员参与策划了袭击国会的行动，而且“美国民主”正在受到威胁。现任总统约瑟夫·拜登说，那场袭击“显然、公然违反了宪法”。（沈敏）

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