新华社华盛顿6月10日电 （国际观察）国会山骚乱听证启动 美国党争戏码再演

新华社记者孙丁

美国国会众议院负责调查去年年初国会山骚乱的委员会9日高调举行公开听证会，并在当晚黄金时段进行直播，成为美国当下最热门的政治话题。

美国媒体和专家认为，民主党人想要通过公开听证会加强国会山骚乱与时任美国总统、共和党人特朗普的关联，同时提振自身中期选举选情，但共和党人不会善罢甘休，两党争斗在“泡沫剧”中迎来新“戏码”，美国社会撕裂不断加深。

党争“大戏”

在这场公开听证会上，调查委员会主席、民主党籍联邦众议员本尼·汤普森和副主席、共和党籍众议员莉兹·切尼先后致开场白，并展示了包括此前未公开的画面和证词等在内的调查内容。此外，委员会全体听取了两位证人提供的证词。

汤普森表示，国会山骚乱明目张胆谋求推翻政府，是一场未遂政变的“顶峰”。切尼则直接把国会山骚乱归咎于特朗普，指责他召集“暴徒”煽动暴力。特朗普一直否认对此负有责任，并将调查委员会成员形容为“政治恶棍”。绝大多数共和党人支持特朗普的立场。切尼此前因反复批评特朗普，被剥夺在众议院共和党领导层中的职务。

《华尔街日报》文章指出，目前来看，调查委员会举行公开听证会不是为了释放“猛料”，而是为了把国会山骚乱之前和调查过程中关于特朗普行为的已知信息串联起来，同时阐明特朗普是调查工作的焦点。

调查委员会计划在接下来的两周再举行5场公开听证会。据切尼介绍，这些听证会将聚焦特朗普是如何阻碍国会认证当时的民主党总统候选人拜登在2020年美国总统选举中获胜，以及特朗普在国会山骚乱当天的言行等内容。调查工作将持续进行，委员会或在最终报告中披露更多信息。

纽约大学法学院布伦南司法研究中心主席迈克尔·瓦尔德曼说，这可能是美国几十年来最重要的系列听证会，或产生深远影响，但由于美国目前极化的媒体环境，最终结果如何目前尚不得而知。

污点难消

美国不少政治学者和媒体认为，2020年美国总统选举是美国几十年来最撕裂的一场选举。拜登宣布获胜后，特朗普拒绝承认败选，并反复宣称存在大规模选举舞弊，为国会山骚乱埋下伏笔。

2021年1月6日发生的骚乱持续数小时，造成5人死亡、约140名警察受伤，国会大厦内外也遭到破坏。当日骚乱平息后返回国会议事厅的时任美国副总统、共和党人彭斯直言，这是美国国会大厦历史上“黑暗的一天”。拜登也表示，国会山骚乱是美国历史一大污点。《纽约时报》文章写道，这场骚乱是“对美国民主灯塔形象的一记重击”。

骚乱过后，民主党掌控的众议院迅速发起对特朗普的第二次弹劾，指控他“煽动叛乱”，但这一弹劾条款未在参议院获得足够赞成票。2021年夏天，民主党人在国会众议院主导成立“国会山骚乱事件调查特别委员会”，但9名成员中无一人由共和党人提名。“一边倒”的成员构成招致共和党人强烈抨击，同时，缺乏共和党人的认可和支持也使该委员会的调查工作推进艰难。

分析人士指出，国会山骚乱成为美国社会矛盾的一次集中爆发，标志着美国社会自上而下的分裂程度达到更大。在拜登执政一年多以后的当下，这种极化与撕裂不仅没有缓解，反而有进一步加剧的态势。

撕裂加深

9日的听证会开始前，调查委员会民主党籍成员四处宣传。美国有线电视新闻网等各大自由派媒体纷纷“接单”，对听证会进行直播并进行深度解读。美国保守派媒体福克斯新闻台则拒绝直播听证会，并在同时段播出对冲性言论节目。

听证会期间，共和党人也没有闲着，纷纷在社交媒体上发帖，拿美国油价飞涨、奶粉短缺等负面话题做文章，指责民主党人利用国会山骚乱话题转移对美国内政外交困境的关注，以谋求改善自身中期选举前景，同时帮助支持率在低位徘徊的拜登解围。

国会山骚乱调查不仅让两党缠斗不休，民意撕裂也更加严重。美国全国广播公司新闻台最新一项民调显示，45%的受访者认为特朗普对国会山骚乱负“全部”或“主要”责任，认为特朗普“仅负有一些责任”或“不负什么责任”的比例为55%。在马萨诸塞大学阿默斯特分校近期的另一项民调中，受访者希望更多了解“国会山骚乱”和认为该“翻篇儿”的人几乎各占一半。

美国共和党政治顾问基思·诺顿判断，这些听证会可能会让更多的民主党选民在11月举行的中期选举中投票，但无法根本性改变中期选举走向，因为人们还是更关注民生话题。还有分析人士认为，对严重损害美国国际形象的国会山骚乱进行彻底调查原本有利于美国的国家利益，但从一开始就充满浓厚党争色彩的调查注定难以客观公正，反而进一步凸显两党的分歧和对立，加剧美国政治社会的撕裂。

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