人民网华盛顿6月10日电 （记者李志伟）10日，应美国马里兰州“世界艺术家体验”组织邀请，并经中国驻美使馆和福建省漳州市外事、文旅部门协调推动，漳州市布袋木偶传承保护中心艺术家陈黎晖及其团队，以“云讲座”“云展演”方式，为美国青少年学生和社区民众第三次展示中国非遗文化魅力。

活动以《花样漳州》宣传片开场，生动展示了漳州多姿多彩的人文风情、深厚的文化底蕴、焕然一新的城市面貌和多领域经济社会发展成就。随后，美国观众以“云游”方式参观木偶艺术展示馆，并对木偶艺术起源、分类、经典人物造型、服装道具特色、木偶头制作工艺等进行了解。

在活动上，漳州市布袋木偶传承保护中心多名木偶艺术家演出经典木偶剧《大名府》，并表演了顶碗、转碟、耍棍、舞狮、变脸等。在“网络公开课”环节，陈黎晖结合太极等中国功夫手法、步伐，向美国观众教授了木偶操作简单技巧。纸偶制作环节也受到美国观众的欢迎。在木偶艺术家的示范下，两名漳州学生隔屏与美国学生进行交流，各自利用简易材料制作熊猫纸偶，拉近了两国青年之间的距离。

这是漳州布袋木偶戏非遗文化第三次走近美国青少年。2019年3月、2021年12月，曾经分别通过文化巡演、线上讲座，让美国青少年了解漳州布袋木偶戏。

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