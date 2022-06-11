人民网华盛顿6月10日电 （记者李志伟）美国劳工部6月10日发布数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨1%。在过去12个月之中，美国消费者价格指数上涨了8.6%。这是1981年12月以来最大同比涨幅，创40年来新高。

美国劳工统计局表示，过去12个月里，扣除食品和能源以外的所有项目价格指数上涨6%。能源价格指数上涨34.6%，这是自2005年9月以来最大的同比涨幅。同时，在过去12个月里，美国食品价格指数上涨了10.1%，这是1981年3月以来首次出现10%以上的涨幅。

彭博新闻社指出，美国消费者信心指数在6月初跌至有记录以来的最低点，原因是通胀飙升继续打击美国家庭财务状况。10日公布的数据显示，密歇根大学消费者信心指数6月初值从5月的58.4下降至50.2，远低于经济学家们的预测。调查显示，46%的受访者将他们的负面看法归因于持续的价格压力。只有13%的人预计他们的收入增长将超过通胀，这是近十年来的最低比例。

道琼斯金融通讯社报道说，美国消费者信心在6月初进一步恶化，达到有记录以来的最低水平，原因是在汽油价格快速上涨的情况下，对通胀的担忧影响了美国人对经济和财政状况的看法。

彭博新闻社指出，通货膨胀超过了工资增长，促使许多美国人动用储蓄，并背负更多债务。由于高物价导致可自由支配的消费收入减少，美国经济面临的风险使消费者支出出现更加明显的放缓。

美国总统拜登10日表示，必须采取进一步行动，迅速减缓美国的通胀。拜登称这是他的“经济优先要务”。彭博新闻社评论说，拜登再次试图将他最大的政治责任归咎于俄乌冲突。这些数字对拜登来说是又一个打击，在物价飞涨的背景下，拜登的支持率大幅下降，民主党可能在11月的中期选举中失去对国会的控制权。

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