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中菲建交47周年暨“中菲友谊日”庆祝活动在菲律宾举行

2022年06月11日10:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷6月10日电 （记者赵益普）6月9日，中国驻菲律宾大使馆、菲律宾外交部和菲华各界联合会共同举办中菲建交47周年暨第21个“中菲友谊日”庆祝活动。1975年6月9日，中国和菲律宾正式建交。自2002年起，6月9日同时也为“中菲友谊日”。

菲律宾当选总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在致辞中表示，近年来，菲中各领域合作取得丰硕成果，两国在疫情期间表现出守望相助的深厚情谊，自己将继续推进菲中友好，推动两国合作伙伴关系迈上新的高度。

菲律宾外长洛钦表示，中国是菲律宾最重要的贸易伙伴之一，为菲经济社会发展、疫情恢复作出巨大贡献。相信菲中将继续保持良好合作势头，两国人民之间的友好情谊将不断深化。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，中菲是一衣带水的友好近邻，传统友谊绵亘千年。建交47年来，中菲关系取得长足发展，风雨同舟、合作共赢一直是两国关系的主旋律。特别是2016年以来，中菲在各领域务实合作成果丰硕，处理分歧更加理性平和，为两国人民带来了实实在在的利益，为维护地区和平与稳定贡献了正能量。

(责编：高歌、刘慧)

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