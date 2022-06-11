菲律宾当选总统马科斯在出席典礼时发表讲话。中国驻菲使馆供图

人民网曼谷6月10日电 （记者赵益普）10日当天，中国驻菲律宾大使馆和菲律宾中国了解协会（简称“菲中了协会”）在马尼拉共同举办第二届“中菲相知奖”颁奖典礼，评选出10位获奖者。菲律宾政要及各界友好人士约200人出席典礼。每年的6月9日是中菲建交日，同时也是“中菲友谊日”。

菲律宾当选总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在出席典礼时发表讲话。他表示，菲中关系源远流长，自1975年建交以来，双方一直为促进菲中关系发展而努力。未来，自己将致力于构建更深入、更强劲的菲中关系，实现互利互赢。世界已经成为了一个紧密的全球共同体，任何国家都无法独善其身。菲律宾正在努力实现疫情后的复苏，中国作为近邻和好朋友，一直是菲律宾“最强有力的伙伴”。

菲律宾前总统阿罗约表示，第二届“中菲相知奖”活动再次证明菲中友谊更加温暖，菲中关系正处于黄金时代。菲中交流与合作、中国对菲律宾人民的慷慨解囊，以及菲华社为进一步加强两国关系所作的不懈努力，使两国关系全面开花。各位“相知奖”获奖者大力推动中菲关系升温，为菲中人民福祉作出了重要贡献。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，中菲建交47年，双方致力于延续千年友谊、促进相知相亲的初心未改、矢志不渝。中菲关系在过去6年历经转圜、巩固、提升，建立了全面战略合作关系，为两国人民带来实实在在利益。中国已成为菲的重要发展伙伴，合作共赢已成为中菲不可阻挡的历史潮流。

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