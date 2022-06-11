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驻瑞典大使崔爱民访问瑞典皇家理工学院

2022年06月11日10:19 | 来源：人民网-国际频道
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崔爱民（右四）与瑞典皇家理工学院教授们合影留念。驻瑞典大使馆供图

人民网斯德哥尔摩6月10日电 6月10日，驻瑞典大使崔爱民应邀访问瑞典皇家理工学院，会见该校全球关系副校长斯特凡·厄斯特伦德教授并参观能源技术与冶炼实验室，使馆教育参赞曹叠峰和瑞典皇家理工学院国际部主任于尔班·韦斯特格林教授等参加。

厄斯特伦德副校长详细介绍了瑞典皇家理工学院发展现状、办学特色、优势学科、重点院系、校企合作、可持续发展和创新理念，以及与中国高校开展各类合作项目和该校接受中国留学人员情况，表示该校重视对华合作，愿意与中方共同努力，继续加强教育和科研领域的交流，深入拓展与企业界的联系，为学生学习成长和职业发展提供最好的机会。

崔爱民祝贺瑞典皇家理工学院在人才培养、科技创新、国际化发展等方面取得的成绩，感谢该校对中国留学人员给予的关心和帮助。崔爱民表示，中国政府将始终坚持教育对外开放不动摇，积极加强与各国的交流互鉴和互利合作，共同推动全球教育事业发展。近年来，中国不断加快教育对外开放步伐，着力打造一批教育对外开放新高地。希望瑞典皇家理工学院充分发挥自身特色和优势，加强和拓展对华合作，扩大现有项目规模。共同建设“中瑞工程大学联盟”，不断提升两国工程教育和科研在世界上的地位和声誉。同时，加强数字技术领域交流，探索建立教育数字化合作机制。

瑞典皇家理工学院成立于1827年，是瑞典规模最大的理工类高校，在全球工程教育和科研领域享有盛誉。(王文）

(责编：高歌、刘慧)

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