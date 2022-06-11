新华网首尔6月10日电（记者周思雨 陆睿）9日，韩国首尔市政府与韩国国土交通部宣布自动驾驶出租车服务在江南区正式启动，并开启为期两个月的试运行。

当天上午，首尔市市长吴世勋与韩国国土交通部长官元喜龙乘坐自动驾驶汽车，循环江南区德黑兰路约3.4公里路段，进行最终检验。

此次推出的自动驾驶出租车服务不设固定路线，而是根据实时路况自行调整行驶路线，寻找乘客出发地到目的地最短路程。

图为6月9日在韩国首尔拍摄的行驶中的自动驾驶汽车。记者 王益亮 摄

首尔市政府计划，与韩国国土交通部合作在未来两个月的试运行期间听取各方面的意见，进一步完善技术和服务。之后，市民可以通过手机APP呼叫使用自动驾驶出租车。

自动驾驶出租车服务范围涵盖全江南地区。今年从德黑兰路、江南大路、永东大路、彦州路、南部循环路等26条道路开始提供服务后，明年将把服务范围扩大到岛山大路、狎鸥亭路等32条道路。

吴世勋表示：“市政府计划，根据去年11月发表的《首尔自动驾驶2030愿景》，与韩国国土交通部合作指定江南自动驾驶汽车示范运行区，引进自动驾驶出租车服务和循环江南地区的自动驾驶公交车等，与上岩、清溪川一道把江南一带打造成自动驾驶汽车中心地，提早实现市区自动驾驶技术商业化。”

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