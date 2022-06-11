新华社马尼拉6月10日电（记者闫洁 刘锴）菲律宾当选总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯10日出席第二届“中菲相知奖”颁奖典礼时表示，中国是菲律宾“最强有力的伙伴”，他将致力于构建“更深入、更强劲”的菲中关系。

马科斯当天在致辞中说，中国为菲律宾抗击新冠疫情提供了巨大支持，“我们最强有力的伙伴一直是我们的近邻和好朋友——中国”。

马科斯表示，他将鼓励菲中两国深化交流合作，推动两国关系在各领域取得发展，构建更深入、更强劲的菲中关系。他说，菲律宾将继续坚持独立自主外交政策。

菲律宾前总统阿罗约在视频致辞中说，菲中关系已经进入“黄金时期”，两国共同目标是“在团结与和平的氛围下实现可持续发展”。

中国驻菲律宾大使黄溪连说，过去6年，中菲关系不断巩固提升，中国成为菲律宾最大贸易伙伴、第二大出口市场和主要外资来源地。“中菲关系必将开启新篇章，提升到新的高度。”

“中菲相知奖”由中国国务委员兼外长王毅2021年访菲时与阿罗约共同宣布设立，中国驻菲大使馆和“菲律宾-中国了解协会”共同倡议发起，旨在表彰为促进中菲两国人民相互了解和友谊作出突出贡献的个人或团体，推动两国和两国民众增进互信、化解分歧、深化友谊、促进合作。包括菲律宾前总统埃斯特拉达在内的11人10日获得第二届“中菲相知奖”。

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