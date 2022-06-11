新华社英国兰卡斯特6月10日电（记者杜鹃 郭爽）第二届“一带一路”倡议跨学科会议8日至10日在英国兰卡斯特召开。与会者就“一带一路”倡议相关话题提出各种见解，围绕倡议产生的影响进行研讨。

此次会议由英国兰卡斯特大学“一带一路”研究院主办，中国清华大学“一带一路”战略研究院合办。会议开设圆桌论坛和个人演讲，以线上和线下形式展开。议题涉及商业与经济、科技与环境可持续性、国际关系以及相关法律和文化等。

中国驻英国曼彻斯特总领事郑曦原在会议开幕式致辞时用英文单词“GIVE”阐释“一带一路”倡议的新特点。他说，G代表“绿色”，I代表“创新”，V代表“成效可见”，E代表“教育”。

兰卡斯特大学“一带一路”研究院院长曾敬涵在接受新华社记者采访时说，“一带一路”将对世界的未来产生重要影响。英国金融服务业人士对“一带一路”倡议尤为感兴趣，他们认为“一带一路”带来了许多商机。

英国对华事务委员会首席执行官奥利·希尔表示，中英之间可以在应对气候变化等方面扩大合作。曼彻斯特英中协会会长戴维·佩西沃尔说，他十分看好绿色“一带一路”的发展前景，相信绿色“一带一路”可以帮助应对气候变化等全球问题。

兰卡斯特大学“一带一路”研究院成立于2019年。其成立的初衷是通过邀请有关国家专家、研究机构及智库共同组成跨学科科研团队，定期举办学术座谈会、论坛等活动，促进更加全面地理解“一带一路”。

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