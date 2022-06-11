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中国当代手工艺作品亮相国际工艺创新双年展

2022年06月11日09:20 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎6月10日电（记者唐霁）多件中国当代手工艺作品10日在法国巴黎大皇宫举行的第五届国际工艺创新双年展上与观众见面。

　　记者在现场看到，由北京国际设计周有限公司和北京阁爱国际文化发展有限公司共同组织的中国展位共展出37件精美的手工艺作品，这些作品吸引了络绎不绝的观众。

　　中国驻法国大使馆文化处公使衔参赞严振全当天参观展会，并与法国艺术工会主席奥德·塔翁就未来合作交换意见。来自中法两国艺术界的代表参加了会谈。

　　塔翁在会谈后宣布，由法国艺术工会、北京国际设计周有限公司和北京阁爱国际文化发展有限公司三方合作的“锐新启物-国际工艺创新博览会”将于明年9月作为“北京国际设计周”重要组成部分在北京举行。组织者希望通过这一博览会推动中法手工艺行业的交流，为中国引进国际优质行业资源，并帮助优秀的中国手工艺产品和设计进入欧洲。

　　塔翁在接受新华社记者采访时表示，法国艺术工会希望通过国际工艺创新双年展，和中国合作方共同推动两国在艺术、文化等专业领域的交流不断深入，也期待明年在北京举行的国际工艺创新博览会成为艺术家和观众之间交流的重要平台。

　　据组织者介绍，国际工艺创新双年展于2013年由法国艺术工会创办，是手工艺行业经济贸易平台。本届国际工艺创新双年展9日开幕，将于12日结束。

(责编：高歌、崔越)

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