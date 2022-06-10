人民网珀斯6月10日电 （记者陈效卫）6月9日，中国驻澳大利亚大使肖千走访参观了必和必拓集团位于珀斯的矿山生产远程集控中心，并同该集团澳大利亚总裁巴斯托等人就远程集控中心运营、必和必拓对华合作等议题进行了交流。

肖千对必和必拓集团多年来始终坚持对华合作表示赞赏。肖千表示，必和必拓集团作为全球矿业领军企业，长期以来在深化中澳经贸领域务实合作方面发挥着积极作用。今年是中澳建交50周年，中方愿以此为契机，与包括工商界在内的澳社会各界共同努力，推动两国关系健康稳定发展，为两国进一步深化经贸合作提供更广阔空间。希望必和必拓集团继续做中澳关系的参与者、建设者、推动者，为双边关系发展作出更大贡献。

巴斯托介绍了必和必拓对华合作情况，称中国是澳铁矿石重要出口市场，必和必拓常年来与中国客户建立了强有力的合作关系，愿继续担任中国可靠的铁矿石供应商，进一步深化对华合作，为澳中关系发展作出应有贡献。

随后，肖千在巴斯托陪同下参观了必和必拓珀斯矿山远程集控中心。该中心通过统一调度矿石爆破、开采、运输、装船等工作，对西澳州皮尔巴拉铁矿区生产作业进行远程操控，从而有效提高运营效率和生产安全。

必和必拓集团是世界知名的综合性资源公司之一，长期为中国供应铁矿石、铜、镍和炼焦煤等矿资源，并与宝武集团、北京大学、中国国际发展知识中心等中国机构建立了长期伙伴关系。

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