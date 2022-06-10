人民网珀斯6月10日电 （记者陈效卫）9日，中国驻澳大利亚大使肖千应邀走访参观西澳芭蕾舞团。

在该团行政总裁大卫、艺术总监斯坎内拉一行的陪同下，肖千首先来到练功房，观看芭蕾舞演员们排练准备。西澳芭蕾舞团将于本月下旬在西澳州州立剧院公演原创芭蕾舞剧，近日正在如火如荼筹备。

肖千先后参观了舞团设备间、制衣间等功能区。在制衣间，当得知演出服装和道具部分材料来自于中国时，肖千表示，窥一斑而知全貌，这一细节生动展示出两国紧密的合作关系，中澳关系积极发展必定能够造福两国人民。

斯坎内拉向肖千介绍了西澳芭蕾舞团与中方合作情况。他表示，西澳芭蕾舞团与中方合作历史悠久，舞团曾两次率队赴华演出，并参加上海国际艺术节等文化活动。舞团原计划于2020年赴华在四座城市开展巡演，但因疫情遗憾未能成行。芭蕾舞深受中国民众欢迎和喜爱，舞团愿继续充当澳中友谊的桥梁，继续为推动澳中文化领域交流合作贡献力量。

肖千表示，很高兴能够参观西澳芭蕾舞团，舞者们舞姿优美，充满活力，让人眼前一亮。艺术无国界，文化交流是双边关系的重要组成部分，能够切实增进两国人民友谊，感谢西澳芭蕾舞团近年来为深化两国关系所作积极贡献。今年是中澳建交50周年，也是浙江省与西澳州结好35周年，期待西澳芭蕾舞团能够继续在两国人文交流方面发挥积极作用，不断巩固拓展中西澳务实合作，推动中澳关系健康稳定发展。

临别前，肖千祝愿舞团演出圆满成功，期待舞团赴华演出早日成行，为中国人民带来视听盛宴。

西澳芭蕾舞团于1952年在珀斯创立，是全澳历史最悠久的芭蕾舞团。多年来，该舞团同中国艺术团体在演出互访、教学培训和联合创作等方面开展了广泛的交流与合作。

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