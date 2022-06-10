新华社华盛顿6月9日电 专访：美国主办的美洲峰会“不会取得任何实质性成果”——访美国匹兹堡大学客座法学教授科瓦利克

新华社记者孙丁 胡友松

美国主办的第九届美洲峰会已经失败，“不会取得任何实质性成果”，美国匹兹堡大学客座法学教授丹尼尔·科瓦利克9日接受新华社记者视频采访时说。

第九届美洲峰会开幕式8日在美国洛杉矶举行，会议为期三天。此前，美国务院以所谓“民主问题”为由，拒绝邀请古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉的领导人出席美洲峰会。拉美地区多国对此表示强烈不满，墨西哥总统洛佩斯宣布抵制，危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多等国仅派低级别代表团参会。

长期关注美国拉美政策的科瓦利克认为，由于这些国家的缺席和抵制，会议“没开始就已经失败了”，美国政府将“空手”返回首都华盛顿。

科瓦利克特别强调了墨西哥抵制峰会的意义。他说，墨西哥与美国接壤，是美国主要贸易伙伴之一，也是西半球重要国家。美国高调举行主场外交活动，墨西哥作为近邻兼伙伴缺席“十分惹眼”，这“说明了很多问题”。

在科瓦利克看来，美国把古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉排除在美洲峰会之外，是为了“孤立”和“惩罚”这些国家，因为它们寻求独立外交政策，坚持适合自身的经济路线，希望利用本国资源满足人民需要而不是被美国剥削。

“美国总是嘴上挂着自由和独立，却不尊重其他国家和人民的自由和独立。”科瓦利克说，美国无视联合国宪章，在处理国际关系时“不平等对待任何国家，甚至不平等对待盟友”。

科瓦利克说，美国从未平等对待拉美国家，似乎理所当然认为在该地区拥有说一不二的影响力，一些国家早就对此不满，美国却依然拉帮结派，在拉美地区制造分裂。

他认为，这次在美洲峰会上遭遇的尴尬反映出美国在西半球包括拉美地区影响力下滑。美国的影响力已经持续下滑了很长一段时间，只能靠蛮力维持，在拉美以外地区也是如此。

“讽刺的是，美国孤立的是自己。一些国家已经厌倦由美国决定它们可以跟谁说话、可以跟谁做朋友以及可以拥有什么样的经济。”科瓦利克说：“美国还没有吸取教训，但很快会被上一课：它不能到处霸凌还次次得逞。”

(责编：刘洁妍、燕勐)