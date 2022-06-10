新华社华盛顿6月9日电 （国际观察）全球经济“滞胀”风险上升

新华社记者熊茂伶

世界银行日前下调2022年全球经济增长预期至2.9%，并警示“滞胀”风险。不少经济学家认为，受俄乌冲突、新冠疫情持续等因素影响，全球经济将在未来数年面临高通胀、低增长困境。

世行7日发布最新一期《全球经济展望》报告说，由于俄乌冲突加剧新冠疫情对全球经济的影响，2022年全球经济增长预期下调至2.9%。而在4月份，世行已将今年全球经济增长预期从1月份的4.1%下调至3.2%。

报告指出，俄乌冲突造成地区经济增长严重放缓，带来相当大的全球负面溢出效应，放大了供应链瓶颈、通胀飙升等疫情带来的问题。在食品和能源价格大涨、需求反弹、供应链瓶颈持续的背景下，市场预计全球通胀将在2022年年中见顶，但仍保持高位。到2023年年中，全球通胀率预计将降至3%，比2019年的平均水平高出约1个百分点。

与此同时，今年年初以来，全球经济增速预期大幅下滑。世行预计，全球增长率将从2021年的5.7%大幅放缓至今年的2.9%，2023年至2024年增长率也将徘徊在3%左右。未来数年全球经济增速将保持在2010年至2020年平均水平以下。全球经济可能进入一个长期增长疲弱、通胀高企的时期，“滞胀”风险上升。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉新华社记者，目前有两个因素使全球经济前景变得暗淡。一是各央行都在收紧货币政策，以控制高通胀。二是多个薄弱环节导致全球经济“同步放缓”：随着美联储收紧货币政策及拜登政府财政政策作用消退，美国经济正在放缓；俄乌冲突背景下，欧洲经济受到能源价格冲击；由于石油和粮食价格飙升，一些新兴经济体似乎处于债务违约边缘。

拉赫曼认为，俄乌冲突继续推高石油和粮食价格，加上疫情下全球供应链脆弱，全球经济“很可能”出现滞胀。在更糟糕的情况下，甚至可能出现全球经济衰退。

在最新报告中，世行将当前全球经济形势与上世纪70年代的“滞胀时期”进行对比，发现三大相似点：一是主要经济体长时间实行高度宽松的货币政策，随后出现供应紧张，全球通胀高企；二是长期增长前景疲弱；三是随着发达经济体收紧货币政策以抑制通胀，新兴市场存在脆弱性。

报告也指出了当前与上世纪70年代的不同：能源和粮食价格（经通胀调整后）仍低于70年代价格飙升后的水平；各央行制定了完善的通胀目标，增强了操作自主权；通胀预期得到更好的锚定；各经济体应对冲击时更为灵活。

报告说，上世纪70年代，通胀持续走高和反复冲击导致通胀预期无法锚定，各央行为控制通胀大幅加息，引发全球经济衰退及金融危机，许多新兴市场和发展中经济体由此进入长时间的疲弱增长时期。报告警告，如果当前“滞胀”压力加剧，新兴市场和发展中经济体可能再次面临严峻挑战。

对于发达经济体，“滞胀”忧虑也同样存在。美联储前主席本·伯南克上月接受媒体采访时指出，美国经济可能在未来一两年内进入一段“滞胀期”。

世行行长马尔帕斯认为，全球经济再次处于危险之中，即使能避免全球经济衰退，“滞胀”痛苦也可能持续数年。对许多国家来说，经济衰退将“难以避免”。他呼吁鼓励生产和避免贸易限制，以保障粮食和能源供应，打破“滞胀”格局。

美国哥伦比亚大学经济学教授、联合国高级顾问杰弗里·萨克斯对新华社记者说，“为了世界经济正常运转，我们需要合作性的多边主义”。

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