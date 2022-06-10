新华社圣地亚哥6月9日电（记者尹南 张笑然）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛智利赛区决赛9日在圣托马斯大学比尼亚德尔马校区举行。圣托马斯大学孔子学院学生索菲娅·富恩特斯获得冠军，将代表智利参加全球决赛。

本次大赛的主题是“天下一家”，由中国驻智利大使馆主办，圣托马斯大学孔子学院承办。决赛以线下方式举办，由主题演讲、汉语知识和中华文化问答、才艺展示等环节组成，圣托马斯大学孔子学院和天主教大学孔子学院6名选手参加。

中国驻智利大使牛清报在赛后致辞中赞赏圣托马斯大学孔子学院多年来为推广中文教育做出的不懈努力和取得的巨大成绩，勉励每一位参赛选手和学习中文的学生通过中文学习更多了解中国文化，通过了解中国文化发挥中智人民之间桥梁纽带作用，实现“汉语为桥，天下一家”的美好愿景。

圣托马斯大学副校长帕特丽夏·诺达说，多年来，学生们通过学习中文，开拓思路，改变生活，拓展就业机会。中国是智利的主要贸易伙伴，今后将会有越来越多的领域需要懂中文的专业人才。

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