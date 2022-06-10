人民网珀斯6月10日电 （记者陈效卫）6月9日，中国驻澳大利亚大使肖千在西澳州议会大厦会见了该州议会上院议长克洛西和下院议长罗伯茨，双方就中澳关系和地方合作等交换看法。

肖千表示，中澳建交50年来，双方在经贸、人文、科技、教育等领域合作成果丰硕，体现了中澳关系互利共赢的本质。澳新政府刚刚成立，中方愿与澳方共同努力，推动两国关系沿着正确轨道向前发展。西澳州发展对华合作方面一直走在澳各州和领地之前列。今年是西澳州与浙江省建立友好省州35周年，期待双方进一步加强友好交流和互利合作，夯实中澳关系基础，更好造福双方人民。

克洛西表示，西澳州政府和各界长期以来同中国保持着良好的合作关系，其中人文交往是双方合作的重要组成部分。西澳州将继续利用完善的教育体系，大力支持包括中国在内的国际留学生来此学习和体验生活。

罗伯茨愉快回忆起自己多次访华经历，赞赏中国的发展成就，并表示，西澳洲一贯珍视同中国的友好合作关系，双方在矿业、商业、服务业等领域有着强劲的合作需求，在资源、文化、旅游等领域有着巨大的合作潜力。随着疫情的逐步缓解，期待双方能实现更多人员往来、开展深入沟通交流。

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