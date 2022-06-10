新华社北京6月10日电 题：美国才是台海和平的破坏者——美对华政策系列评论之二

新华社记者谢彬彬

美近日对华政策演讲不出意料又在台湾问题上大放厥词、大做文章，各种荒唐谬论张口就来，再次暴露美国煽动两岸分裂对抗、妄图“以台制华”的险恶用心。

一段时间以来，美国在台湾问题上的言行进一步走样、变味、倒退，美方一边信誓旦旦称“不支持‘台独’”，一边却屡屡为“台独”势力撑腰打气，助台当局拓展所谓“国际空间”，妄图虚化、掏空一个中国原则。美国国会议员、美国政府高官多次访台，美方持续向台出售先进武器，炮制形形色色涉台法案，不断怂恿其他国家在涉台问题上干涉中国内政……为了制造台海紧张，为了用“台湾牌”打压中国，美国的手段可谓无所不用其极。

美方还颠倒黑白，将中方的被迫反制和反击污蔑成所谓“大陆武力攻台”的“证据”，将中方坚定维护国家主权和领土完整的正义之举歪曲成所谓的“胁迫台湾”，以种种荒谬言论抹黑中方，企图蒙蔽、误导国际社会。美国的怂恿、鼓噪向“台独”势力传递了错误信号，助长了其谋“独”气焰。事实充分证明，台海和平稳定的“乱源”就是美国自身。

美国在台湾问题上背信弃义，动摇中美关系基础。台湾问题是中美关系中最重要最敏感的问题，一个中国原则是中美关系的政治基础。历史上，台湾问题曾是影响中美关系正常化的最大障碍，没有一个中国这个政治共识，中美两国不可能建交，中美关系也不可能发展。然而，美方一直以来并没有认真落实一个中国原则和中美三个联合公报规定，近年来更是变本加厉，企图虚化、掏空一个中国原则。美方言行不一，严重违背向中方做出的政治承诺，是在开历史倒车。这种背信弃义的行为，将从根本上破坏台海和平。

美国打“台湾牌”的实质是“以台制华”，目的是打压中国、迟滞中国发展步伐，阻挡中国统一和崛起，维护美国的霸权地位，推行霸权主义。

美国在台湾问题上包藏私心、祸心，妄图阻碍两岸统一，注定是徒劳的。台湾问题事关中国核心利益，中国没有任何妥协退让的余地。解决台湾问题、实现祖国完全统一，是全体中华儿女的共同愿望和坚定意志，不会因任何人、任何势力、任何国家而改变和退缩。中方愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，同时也绝不放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的就是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动。美方的图谋阻挡不了中国的统一进程和民族复兴，永远不会得逞。美方若在错误道路上继续一意孤行，不仅会把台湾推向危殆之境，也将给美国带来难以承受的后果。中方早就警告，美国一些人向“台独”势力发出错误信号，这是十分危险的，将对中美两国关系造成颠覆性影响。这绝非耸人听闻。

玩火者必自焚。奉劝美方早日改弦易辙，停止借涉台问题搞政治操弄、“以台制华”，停止给“台独”势力站台，把有关“不支持‘台独’”的表态落到实处，以实际行动取信于中国人民，取信于国际社会。

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