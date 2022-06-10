新华社华盛顿6月9日电（记者孙丁）美国马里兰州华盛顿县一个小镇9日发生一起枪击事件，造成3人死亡、1人重伤。

华盛顿县警长办公室通报说，该县史密斯伯格镇警察局当天下午接到报警后迅速出警，警察抵达一家混凝土制品设备公司后发现4名受害者，其中3人已死亡。

据通报，嫌疑人在警察抵达前逃离现场。马里兰州警方遇到嫌疑人驾驶的车辆，一名警察同嫌疑人交火，双方均受伤并被送往医院。美国联邦调查局等机构正协助调查此事。

美国近期发生多起严重枪击事件。上月24日，一名18岁男性枪手闯入得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学，枪杀19名儿童和两名教师，震惊美国及国际社会。

美国国会众议院日前表决通过一揽子加强枪支监管的法案草案，旨在应对美国严重的枪支暴力问题。然而，由于民主、共和两党在枪支问题上分歧严重，这一法案草案预计难以在参议院推进。

据美国网站“枪支暴力档案”最新数据，今年以来，美国已经发生254起造成至少4人死伤的枪击事件，超过1.9万人因枪支暴力失去生命。

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