人民网兰卡斯特6月9日电 （记者邢雪）6月8日至10日，第二届“一带一路”跨学科研讨会在英国兰卡斯特大学举行，来自中英两国学界的40位学者和友好人士，以线上线下结合的方式，共同围绕“一带一路”倡议深入研讨。

本届研讨会由兰卡斯特大学“一带一路”研究院及兰卡斯特大学孔子学院主办，围绕商业与经济、健康、国际关系、可持续发展与技术、文化与法律等主题举办6场研讨活动。据主办方介绍，此次研讨会旨在成为一个传播学术研究成果、相互讨论以及促进对华工作相关人士相互了解认识的平台。

中国驻曼彻斯特总领事郑曦原在开幕式上表示，“一带一路”倡议发展得到了来自各方的响应，参与这一历史性变革的国家和个人都对人类的发展做出了新的贡献。这次研讨会为来自中英学界提供了共聚一堂，分享观点的良好平台。兰卡斯特大学“一带一路”研究院院长曾敬涵认为，“一带一路”倡议对于世界格局有着重要影响，这是英国各界的共识，“一带一路”倡议带来了很多机遇，携手合作是对中英双方最好的结果。

兰卡斯特大学校长安迪·斯科菲尔德在接受记者采访时指出，世界如何与中国一道在“一带一路”框架内促进可持续发展、推动社会的进步与繁荣，是各界需要讨论的问题。“一带一路”倡议为世界提供了一个共同推动可持续发展的机会。

会上，来自中英两国高校的研究人员热切沟通，畅所欲言，结合自身参与中国经济合作项目的经历，针对“一带一路”建设及对相关国家利益的影响交流研究成果，特别是对健康丝绸之路、数字丝绸之路和绿色丝绸之路进行专题讨论，相互启发。此次研讨会还吸引了部分企业代表前来寻求合作机遇。

英国兰卡斯特大学“一带一路”研究院成立于2019年，是全英第一个实体“一带一路”研究中心，也是第一个由孔子学院牵头成立的“一带一路”研究院。

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