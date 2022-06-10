人民网布鲁塞尔6月9日电 （记者张朋辉）6月9日，中国驻欧盟使团发言人就欧洲议会通过涉疆决议答记者问。全文如下：

问：6月9日，欧洲议会通过《新疆人权状况》决议，批评新疆人权状况，指责中国有关措施构成反人类罪和种族灭绝的重大风险。中方对此有何评论？

答：欧洲议会有关决议罔顾事实，无中生有，颠倒黑白，恶毒攻击中国新疆人权状况和中国政府治疆政策，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此表示强烈愤慨、坚决反对。

新中国成立以来，中国政府始终坚持“以人民为中心”的人权理念，不断丰富和发展治疆方略，大力发展新疆各项事业。新疆人权事业蓬勃发展，各族人民的公民、政治、经济、社会、文化、宗教信仰自由等各项权利得到切实保障。1955年至2020年，新疆经济总量增长160倍，人均地区生产总值增长30倍，历史性解决绝对贫困问题。人均预期寿命从1949年的30岁提高到2019年的74.7岁。新疆平均每530名穆斯林就拥有一座清真寺，这一比例高于很多西方国家和伊斯兰国家。当前，新疆社会稳定和谐，各族群众安居乐业，处于历史上最好的发展时期。这是不可否认的事实！

涉疆问题的本质是反暴恐、去极端化、反分裂问题，而不是所谓人权宗教问题。曾有一段时间，民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力在新疆制造了数千起恐怖袭击事件，造成大量无辜群众伤亡。面对恐怖主义暴行，中国依法开展反恐怖主义和去极端化斗争，最大限度地保障了广大人民群众的生存权、发展权等基本人权。新疆迄已连续5年多未发生暴恐事件。凡是参访过新疆、并秉持公正客观态度的国际人士都公认，中国新疆的反恐和去极端化经验值得学习借鉴。

所谓新疆“种族灭绝”等说法是彻头彻尾的世纪谎言，完全是反华势力炮制的丑恶闹剧。从1953年第一次全国人口普查至2020年第七次全国人口普查，新疆人口从478万增长到2585万，其中维吾尔族人口从360万增长到1162万。维吾尔族人口的增幅不仅高于全疆人口的增幅，也高于全部少数民族人口的增幅，更明显高于汉族人口的增幅。有人见过这样的“种族灭绝”吗？

任何谎言谬论，都抹杀不了新疆人权事业取得的历史性成就，任何虚假信息，都阻止不了新疆发展繁荣的进程！我们奉劝欧洲议会尊重客观事实，不要在错误的道路上越走越远，立即停止攻击抹黑新疆人权状况和中国政府治疆政策，停止干涉中国内政。中国政府将坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。

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