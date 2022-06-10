人民网曼谷6月10日电 （记者孙广勇）6月9日，以“致知力行，继往开来”为主题的新时期孔子学院创新发展国际论坛圆满落幕，本次论坛是泰国孔子学院（课堂）发展联盟成立以来首次作为指导单位举办的国际学术会议。

宋卡王子大学孔子学院、川登喜大学素攀孔子学院邀请业界学术专家和多国优秀孔子学院的中、外方院长（课堂长）做大会报告与主题演讲，与会专家学者对新时期孔子学院如何利用自身有利条件继续创新发展进行研讨，推动全球孔子学院聚力向前。中国国际中文教育基金会赵灵山副理事长、中华人民共和国驻泰王国大使馆冯俊英参赞、泰国川登喜大学校长西洛博士、泰国宋卡王子大学校长尼瓦博士、中国广西师范大学副校长苏桂发博士受邀于开幕式上致辞、致贺信。

赵灵山代表中国国际中文教育基金会、代表理事长杨卫院士，对会议的召开表示热烈祝贺。他呼吁国际中文教育界各位同仁与基金会一起，联合中外社会各界力量，凝心聚力，积资集智，共迎挑战，支持孔子学院发展。

冯俊英代表中国驻泰国大使馆对会议召开表示祝贺。他指出，孔子学院作为中外语言文化交流的窗口和桥梁，为世界各国民众学习中文和了解中华文化发挥了积极作用，也为推进中国同世界各国人文交流，促进多元多彩的世界文明发展做出了重要贡献。

本次论坛着眼孔子学院、孔子课堂的教学、办学、治学等多方面因素，为全球孔子学院的创新、可持续发展注入鲜活动力，为迎接国际形势变幻中孔院发展的诸多挑战提供了有力参考。

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