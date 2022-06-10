新华社维也纳6月9日电 国际原子能机构理事会9日审议了“美英澳核潜艇合作所涉核材料转让及其保障监督等影响《不扩散核武器条约》（NPT）各方面的问题”。中国常驻维也纳联合国代表王群指出，美英澳核潜艇合作是一个“三违反”行径，国际社会已对此持续表达严正关切，三国必须给国际社会一个应有的交代。

王群说，美英澳核潜艇合作违反NPT、违反机构全面保障监督协定、违反澳大利亚与机构签署的附加议定书。无论三国对其核潜艇合作冠以何种名义、无论相关核武器材料怎样处理，都回避不了三国合作所涉核武器材料非法转让这一问题实质。

王群表示，美英澳核潜艇合作事关全球战略稳定、国际安全秩序、地区和平稳定及全球防扩散体系，负面影响巨大而深远，理应由相应国际和地区安全机制从政治角度作出反应。同时，机构也须按照机构职责和授权就此作出反应。机构总干事业已在有关报告中提醒并督促三国履行相关防扩散法律义务。三国不能对此一再采取“鸵鸟政策”，必须切实履行其防扩散法律义务；澳大利亚作为NPT规定的无核武器国家，必须在各阶段及时、全面申报其核武器材料及相关设施情况。

王群指出，美、英等在核扩散问题上奉行双重标准，一方面对有的无核武器国家开发并获取民用核材料实施单边制裁，另一方面却对澳大利亚网开一面，公然、直接向澳扩散核武器材料；一方面指责有的国家未向机构申报完整、准确的信息，另一方面却公然、直接怂恿澳大利亚拒不落实其在全面保障监督协定及附加议定书下所需履行的申报义务。这一行径对国际核不扩散体系和伊核、朝核等热点问题的解决都将带来灾难性影响。

王群呼吁各方共同落实全球安全倡议，保持机构相关政府间讨论进程，共同探寻美英澳核潜艇合作问题的解决方案，以实际行动捍卫《不扩散核武器条约》，维护国际核不扩散体系，维护国际和平与安全。

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