本报记者 赵晓霞

参赛选手在波黑帕莱市举行的“汉语桥”世界大学生中文比赛波黑赛区选拔赛现场展示才艺。

新华社发 内迪姆·博拉格维察摄

日前，第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛斐济赛区比赛在斐济首都苏瓦举行。

图为参赛选手在比赛中做中文演讲。

新华社记者 张永兴摄

一年一度的“汉语桥”比赛再度拉开帷幕。

日前，第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛、第二届“汉语桥”世界小学生中文秀海外预选赛陆续开赛，选手们用精彩的表演诠释对中文的热爱，用真挚的演讲讲述自己和中文的故事。

越来越多的海外青少年热情参与

在第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛全英大区赛上，来自英国各地63所中学的112名选手参加了个人赛。个人赛赛场上，有选手分享学习中国诗歌的心得；有选手谈及对诸葛亮等历史人物的看法；有选手描述学习中文发音时遇到的挑战……参加团体赛的百余名选手则将自己对中文和中国文化的理解置于内容丰富的作品中。

中国驻英国使馆教育公参张晋在颁奖仪式上说，“汉语桥”世界中学生中文比赛吸引了许多喜欢中文和中国文化的英国中学生。同学们流利的中文和丰富的知识令人印象深刻，希望他们今后成为中英友好往来的使者。

确实，“汉语桥”比赛吸引着越来越多海外青少年的参与，数据显示，“汉语桥”项目实施以来，累计覆盖160多个国家，邀请17万多名青少年参加夏令营团组来华体验中国语言文化，吸引150多万名青少年参加世界大学生中文比赛、世界中学生中文比赛。近年来，每年参与和关注“汉语桥”项目的全球受众达上亿人次。日前陆续开赛的各赛区比赛选手们的热情参与更是有力佐证。

由中国驻捷克大使馆主办、布拉格中华国际学校承办的第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛暨第二届“汉语桥”世界小学生中文秀捷克赛区比赛适逢“六一”国际儿童节，中国驻捷克大使馆临时代办张茂明在致辞中说，“汉语桥”比赛在捷克得到众多青少年儿童和家长的积极参与，充分体现了大家对中文的热情和对中华文化的兴趣。

这种热情也出现在吉尔吉斯斯坦赛区，选手们或声情并茂地讲述自己学习中文的经历，或心怀憧憬地表达对中文和中国文化的追求，或侃侃而谈对中国风光及美食的热爱，不仅“秀”出了自己的中文水平，还展示着对中华文化的理解和喜爱。

搭建通往中国、实现梦想之桥

对许多参加“汉语桥”比赛的选手来说，“汉语桥”不仅是语言之桥、文化之桥、心灵之桥、友谊之桥，更是一座通往中国、实现梦想的桥。

获得第14届“汉语桥”世界中学生中文比赛全球总冠军的光洁回望自己的中文学习之路时曾这样说：“我学过的所有汉字，都成了我的眼睛，带我踏上了汉语这座桥。从此，中国不再是一个地图上遥远的国家，我开始看到一个有血有肉的中国，一个正在腾飞的中国。‘汉语桥’不仅架起一座通往梦想的桥，更架起了我的希望之桥。”

刚刚参加了今年“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及赛区预选赛并获得特等奖的阿娅·易卜拉欣·穆罕默德是开罗大学中文系的一名大四学生，从小就对中国文化感兴趣。“‘汉语桥’比赛的时光，说长不长，说短也不短，它是我生命中一段很重要的时光。在比赛中，我收获了知识和友情，提升了语言能力。”阿娅·易卜拉欣·穆罕默德说，“同中文的缘分让我拥有了更丰富的精神世界和更好的自己，希望将来能进入研究中国文化和历史的广阔世界。”

正如布拉格中华国际学校校长戴波所言，“汉语桥”比赛已成为各国中文学习者学习中文、了解中国、体验中国文化的重要平台，在中国与世界各国青少年间架起了一座沟通心灵的桥梁。

在“汉语桥”这座“桥”上，选手们播下梦想的种子，打开通向中国的窗口，连接起中国与世界。

马来亚大学主管国际事务的副校长祖丽娜的观点正是不少海外相关专家的看法——“汉语桥”赛事作为促进语言文化交流的平台，起到了激励当地学生学习中文、提升中文水平、加深对中国文化理解的作用。

中文教学在白俄罗斯保持高水平发展（链接）

据新华社电 （记者鲁金博）日前，第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛白俄罗斯赛区比赛颁奖典礼在白俄罗斯明斯克国立语言大学举行，白俄罗斯教育部长伊万涅茨出席了颁奖仪式。

在接受新华社记者专访时，伊万涅茨说，中文教学在白俄罗斯保持高水平发展。

伊万涅茨表示，越来越多白俄罗斯年轻人对中文感兴趣。白俄罗斯共有35所学校开设了中文课，其中有11所高校将中文作为一门单独学科，明斯克国立语言大学还专门设有中国语言文化系。白中两国合作在白俄罗斯设立了6所孔子学院，专门为白俄罗斯培养跨文化交流专家。可以说，中文教学为两国各领域合作提供了战略人才储备。

伊万涅茨说，希望参赛及获奖的白俄罗斯学生继续加强中文学习，同中国在白俄罗斯的留学生一道，成为两国文化交流的使者。

(责编：贾文婷、燕勐)