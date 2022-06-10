乐 琦

“汉语桥”全球外国人汉语大会——中文影视作品配音比赛自2015年启动至今，来自97个国家的近2000名选手参加了这项赛事，共提交了2647部作品。7年来，“汉语桥”中文影视作品配音比赛让中文影视作品成为一个纽带，助力世界各国中文学习者通过影视作品配音走近中国，成为“汉语桥”系列赛事中一道独特的风景线。

语言是文化的载体，视听语言是影视作品的血肉，好的配音能为影视作品带来新鲜的生命力。

“汉语桥”中文影视作品配音比赛把语言学习和影视艺术有效结合在一起，立体、生动、有趣的中国故事在参赛选手的诠释下，呈现出独特的中文图景。选手们通过为中文影视作品配音，对中文知识、人物形象、秀丽山川、名胜古迹、历史典故、风土人情、人文景观、现代科技等中国元素，有了新的认知和体会，也摸索出一种新的学习形态。

来自埃及的正曦第一次参加配音比赛时，在组委会请来的专业配音演员的指导下，学会了用中文走进人物角色，了解故事背景，感受人物的情绪。自此，他开启了中文影视作品配音之路。去年，正曦一人分饰三角参加配音比赛，斩获佳绩，更是让他坚定了坚持下去的信念。

来自白俄罗斯的雅罗斯拉娃非常喜欢中华文化，一直期待到中国留学。她对中国的影视文化非常感兴趣，曾录制过《北辙南辕》《三十而已》等中文作品参赛。从2020年的“网络人气奖”到2021年的“一等奖”，“汉语桥”全球外国人汉语大会——中文影视作品配音比赛见证了雅罗斯拉娃的中文水平不断精进。

“汉语桥”中文影视作品配音比赛不仅为全球中文学习者提供了展示中文学习成果的平台，也为大家提供了交流合作、增进感情的机会。

匈中双语学校连年组织在校学生参加该项比赛。今年，该校学生共同为2022北京冬奥会相关作品配音，以表达对北京冬奥会的关注与支持。

无独有偶，远在非洲吉布提的选手也钟爱合作配音。2020年，10余位来自吉布提的参赛选手模拟真实课堂，演绎了相关影视作品中的一段上课场景。2021年，来自吉布提的选手们录制了《武林外传》的一段精彩群戏。在配音过程中，选手之间也建立起了深厚的友谊。

不同文化背景的中文爱好者在“汉语桥”中文影视作品配音比赛中探寻声音魅力，共享中文乐趣，让更多的中国故事被发现、被理解，更多的中国好声音被传播、被倾听，不仅成就了世界与中文的美好相遇，还为中外人文交流构筑了一座沟通之桥、心灵之桥、友谊之桥。

（作者系中国传媒大学教授、博士生导师）

(责编：贾文婷、燕勐)