本报记者 刘玲玲

“在当前新冠疫情反复延宕、全球经济复苏乏力、国际局势动荡不安的大背景下，中国经济展现出强大韧性。”近日，法国席勒研究所研究员、国际问题专家佩里莫尼在接受本报记者采访时表示，中国经济基础坚实、防范化解风险机制健全，稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变。

今年一季度，中国经济增速达到4.8%，比去年四季度提升0.8个百分点。“与全球一些主要经济体相比，中国经济在当前形势下实现平稳开局，难能可贵。”佩里莫尼表示，“这表明中国采取的宏观经济政策科学务实、稳健有效。”

在谈到中国经济表现时，佩里莫尼说：“2021年，中国经济发展保持全球领先地位，是推动世界经济复苏的重要引擎。近年来，中国在改革开放、民生改善、科技创新等重点领域取得重要成果。”佩里莫尼特别提到，中国积极有效培育产业项目，推动数字经济和实体经济融合发展，“这对中国和世界意义重大，有助于维护全球产业链稳定。”

“面向国内，中国积极推进共同富裕；放眼世界，中国提出全球发展倡议，推动构建人类命运共同体。”佩里莫尼高度评价中国为促进全球共同发展所作贡献，表示中国经济社会发展将为世界其他国家和地区提供难得机遇。全球发展倡议呼吁各国重视发展问题，为破解发展不平衡不充分问题提供中国方案。

中法开创性开展第三方市场合作，具有引领性和示范作用。2015年以来，双方推出了多个融合两国智慧和经验的第三方合作项目，有力推动相关国家可持续发展。佩里莫尼对法中两国进一步深化合作，特别是在第三方市场方面的合作充满期待。他表示：“不久前，两国签署了第三方市场合作第四轮示范项目清单，涉及7个项目，这对法中两国及第三方都是好消息。法中企业具有各自优势和较强的互补性，开展第三方市场合作潜力较大，对提振全球经济具有积极意义。”

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)