人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“中国经济展现出强大韧性”

本报记者  刘玲玲
2022年06月10日05:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“在当前新冠疫情反复延宕、全球经济复苏乏力、国际局势动荡不安的大背景下，中国经济展现出强大韧性。”近日，法国席勒研究所研究员、国际问题专家佩里莫尼在接受本报记者采访时表示，中国经济基础坚实、防范化解风险机制健全，稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变。

　　今年一季度，中国经济增速达到4.8%，比去年四季度提升0.8个百分点。“与全球一些主要经济体相比，中国经济在当前形势下实现平稳开局，难能可贵。”佩里莫尼表示，“这表明中国采取的宏观经济政策科学务实、稳健有效。”

　　在谈到中国经济表现时，佩里莫尼说：“2021年，中国经济发展保持全球领先地位，是推动世界经济复苏的重要引擎。近年来，中国在改革开放、民生改善、科技创新等重点领域取得重要成果。”佩里莫尼特别提到，中国积极有效培育产业项目，推动数字经济和实体经济融合发展，“这对中国和世界意义重大，有助于维护全球产业链稳定。”

　　“面向国内，中国积极推进共同富裕；放眼世界，中国提出全球发展倡议，推动构建人类命运共同体。”佩里莫尼高度评价中国为促进全球共同发展所作贡献，表示中国经济社会发展将为世界其他国家和地区提供难得机遇。全球发展倡议呼吁各国重视发展问题，为破解发展不平衡不充分问题提供中国方案。

　　中法开创性开展第三方市场合作，具有引领性和示范作用。2015年以来，双方推出了多个融合两国智慧和经验的第三方合作项目，有力推动相关国家可持续发展。佩里莫尼对法中两国进一步深化合作，特别是在第三方市场方面的合作充满期待。他表示：“不久前，两国签署了第三方市场合作第四轮示范项目清单，涉及7个项目，这对法中两国及第三方都是好消息。法中企业具有各自优势和较强的互补性，开展第三方市场合作潜力较大，对提振全球经济具有积极意义。”

　　（本报巴黎电）


　　《 人民日报 》（ 2022年06月10日 03 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部