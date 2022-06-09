人民网珀斯6月9日电 （记者陈效卫）8日，中国驻澳大利亚大使肖千走访了澳大利亚历史最悠久的大学之一——西澳大学。

西澳大学查克玛校长一行陪同肖千参观了校园标志性建筑温斯罗普钟楼。肖千表示，西澳大学是澳八校联盟成员之一，也是同中国高校、科研机构等合作项目最多的高校之一，双方合作基础深厚，前景可期。中澳教育合作方兴未艾，希望校方能一如既往发挥积极作用，推动两国在教育、科研等领域友好合作不断深化拓展。查克玛表示，教育与知识无国界，高校间的交流合作是增进两国人民相互了解的重要渠道，教师和学生都是出色的民间大使。西澳大学将继续致力于同浙江大学等中国高校深化合作，并期待更多的中国留学生来西澳大学深造。

肖千还与2005年诺贝尔生理学或医学奖得主、2015年中国政府友谊奖获得者马歇尔教授进行了亲切交谈，并实地参观了建成于2007年的世界级传染病研究实验室——马歇尔传染病研究和培训中心。肖千对马歇尔在幽门螺杆菌研究领域作出的世界级贡献表示敬意，并高度赞赏其为推动中澳民心相通所作的积极努力。

肖千还专程前往2014年中国国际科学技术合作奖获得者佩拉诺教授的办公室，看望了这位中国人民的老朋友。佩拉诺拿出一本最新出版的专著，讲述自己同中国同仁的合作经历与友谊。肖千对佩拉诺长期以来为中国矿床地质科技事业发展和中国与国际地学界交流合作所作出的重要贡献表示由衷感谢，期待他继续发挥自身影响力，推动中澳科技交流取得更多丰硕的合作成果，更好造福两国人民。

结束同佩拉诺教授会谈后，肖千来到全澳第一所孔子学院——西澳大学孔子学院，在蒋颖院长的陪同下参观了学院教学环境，并详细了解了该院在澳推广中国文化、促进中澳友好交流等情况。

西澳大学是西澳州最著名大学，成立于1911年，位于西澳州首府城市珀斯，是澳八校联盟成员之一，现有在校学生25000多人。2005年，西澳大学同浙江大学合作建设了全澳第一所孔子学院。

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